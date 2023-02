Chelsea gegen Fulham Live-Stream, Spielvorschau, Team-News und Anstoßzeit für dieses Premier-League-Spiel

Chelsea vs. Fulham Live-Stream und Spielvorschau, Freitag, 3. Februar, 20 Uhr GMT

Auf der Suche nach einem Livestream zwischen Chelsea und Fulham? Wir geben dir Deckung.

Der Live-Stream von Chelsea gegen Fulham ist auf Sky Sports in Großbritannien zu sehen. Brite im Ausland? Verwenden Sie ein VPN, um die Premier League mit Ihrem Abonnement zu sehen (öffnet in neuem Tab) von überall.

Der ausgabestarke Chelsea kann mit einem Sieg an der Stamford Bridge seinen Rivalen aus West-London, Fulham, in der Premier League-Wertung überholen.

Die Mannschaft von Graham Potter schmachtet auf dem 10. Platz, obwohl sie in den letzten sechs Monaten Hunderte von Millionen für Neuverpflichtungen ausgegeben hat.

Aber sie können vor den restlichen Spielen des Wochenendes mit einem Sieg über eine Mannschaft aus Fulham, die zwei aufeinanderfolgende Niederlagen in der Liga hinter sich hat, auf den sechsten Platz springen.

Anstoß ist um 20 Uhr GMT. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man die Premier League sieht (öffnet in neuem Tab) wo auch immer du bist.

Team-Neuigkeiten

Armando Broja, Ben Chilwell, Christian Pulisic, Denis Zakaria, Edouard Mendy, N’Golo Kante, Raheem Sterling, Reece James und Wesley Fofana bilden eine lange Verletztenliste für Chelsea.

Joao Felix ist gesperrt, so dass Mykhaylo Mudryk, der ebenfalls im Januar verpflichtet wurde, seinen ersten Einsatz bekommen könnte.

Für Fulham ist Shane Duffy fraglich und Keeskens Kebano ist verletzt.

Bilden

Chelsea: DWLLL

Fulham: LDDWW

Stadion

Chelsea gegen Fulham wird an der Stamford Bridge gespielt.

Anstoß und Kanal

Anpfiff zwischen Chelsea und Fulham 20 Uhr GMT an Freitag, 3. Februar im Vereinigten Königreich. Das Spiel wird auf Sky Sports Main Event und Sky Sports Premier League gezeigt (öffnet in neuem Tab).

In den USA ist Anstoßzeit 15 Uhr ET / 12 Uhr PT. Das Match wird auf NBC in den USA gezeigt. Siehe unten für internationale Sendeoptionen.

VPN-Leitfaden

Wenn Sie für ein Premier League-Spiel im Ausland sind, können Sie nicht wie gewohnt auf Ihrem heimischen Streaming-Dienst zuschauen. Der Sender weiß aufgrund Ihrer IP-Adresse, wo Sie sich befinden (buh!) und blockiert Sie am Ansehen. Sie können jedoch ein VPN verwenden, um dies zu umgehen, ohne auf illegale Feeds zurückzugreifen, die Sie auf Reddit gefunden haben.

Ein Virtual Private Network (VPN) stellt, vorausgesetzt, es entspricht den AGB Ihres Senders, eine private Verbindung zwischen Ihrem Gerät und t’internet her, was bedeutet, dass der Dienst nicht herausfinden kann, wo Sie sich befinden, und Sie zusehen lässt. Und alle Informationen, die dazwischen gehen, sind vollständig verschlüsselt, anonym und sicher – und das ist ein Ergebnis.

Es gibt viele preiswerte Optionen da draußen. Für die Premier League, VierVierZwei derzeit empfiehlt:

TV-Rechte der Internationalen Premier League

• Großbritannien: Sky Sports (öffnet in neuem Tab) und BT-Sport (öffnet in neuem Tab) sind die beiden Hauptakteure wieder einmal, aber Amazon (öffnet in neuem Tab) auch 2022/23 ein Stück vom Kuchen abhaben.

• USA: Die NBC Sports Group ist mit dem Peacock Premium der Rechteinhaber der Premier League (öffnet in neuem Tab) Streaming-Plattform, die noch mehr zeigt als die 175 Spiele, die sie in der letzten Saison ausgestrahlt hat. Wenn Sie ein fuboTV-Abo abschließen (öffnet in neuem Tab) Für die Spiele, die nicht auf Peacock Premium verfügbar sind, können Sie jedes Spiel ansehen.

• Kanada: Die Möglichkeit, den Fußball der Premier League 2022/23 zu sehen, ist fuboTV (öffnet in neuem Tab)die die exklusiven Rechte an der gesamten Aktion hat.

• Australien: Optus Sport (öffnet in neuem Tab) zeigt jedes Spiel der Premier League-Saison. Nicht-Abonnenten können über eine Fetch-TV-Box auf die Aktion zugreifen (öffnet in neuem Tab) und andere freundliche Streaming-Geräte.

• Neuseeland: Sky Sport (öffnet in neuem Tab) servieren alle 380 Spiele – plus diverse Highlights und Magazinshows im Laufe der Woche sowie die Champions League.