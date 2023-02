Chelsea-ster N’Golo Kante staat naar verluidt dicht bij het tekenen van een nieuw contract bij de club.

De Fransman staat ook op het punt een comeback te maken in het eerste elftal na een lange periode aan de zijlijn door een blessure.

AFP Kante’s laatste optreden voor de club was in het 2-2 gelijkspel tegen Tottenham

Kante tekende in 2016 voor West-Londen van Leicester en werd al snel een cruciale speler bij Chelsea

Iets meer dan twee jaar na zijn aankomst tekende hij een nieuw vijfjarig contract en de 31-jarige zou nu zelfs nog langer kunnen blijven.

The Telegraph meldt dat de club er vertrouwen in heeft dat een akkoord over een nieuw contract ‘close’ is.

Kante’s huidige contract loopt in de zomer af, maar men denkt dat hij zich in Londen zal vestigen, ondanks interesse van Barcelona en Paris Saint-Germain.

De middenvelder zou de laatste senior speler worden die zijn toekomst bij Chelsea bezegelt na de verlenging van Thiago Silva eerder deze maand.

Een nieuwe deal klinkt als muziek in de oren van de bluesfans, die dit seizoen maar heel weinig van een van hun sterspelers hebben gezien.

Getty Kanté speelde dit seizoen slechts 175 minuten voetbal voor Chelsea

Kante kwam sinds september vorig jaar niet meer in actie vanwege zijn hamstringblessure, waarvoor hij een operatie moest ondergaan.

Hij warmde dinsdag op met zijn teamgenoten en ondanks dat hij niet deelnam aan hun volledige groepssessie, staat hij op het punt om terug te keren naar de volledige training.

Er is hoop dat hij volgende maand weer kan spelen, aangezien hij slechts twee keer in de huidige campagne heeft gespeeld.

Gezien de duur van zijn afwezigheid heeft hij nog niet gespeeld onder Graham Potter, die onder toenemende druk staat bij de club.

Ondanks dat ze slechts twee keer wonnen in hun laatste 11 wedstrijden, begrijpt talkSPORT dat Chelsea vastbesloten is om bij de baas te blijven.

Zelfs nu de club sinds de zomer zo’n 600 miljoen pond uitgaf, was hun recente 1-0 nederlaag tegen Southampton een nieuw dieptepunt in het seizoen.