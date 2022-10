Chelsea Frauen 8 – 0 Vllaznia Femra

Sam Kerr erzielte vier Tore und Pernille Harder erzielte einen Hattrick, als Chelsea in der Women’s Champions League zu einem 8:0-Sieg gegen den albanischen Klub Vllaznia stürmte.

Die Blues hatten Paris Saint-Germain in ihrem ersten Gruppenspiel geschlagen und in Kingsmeadow gegen einen Verein, der in dieser Saison sein Turnierdebüt gab, mit Nachdruck weitergemacht.

Kerr hat in dieser Saison bisher nur einmal in der Women’s Super League getroffen, aber kurz nach der vollen Stunde ihre vier Tore erzielt, bevor sie einen nachdrücklichen Rückwärtssalto feierte.

Harder erzielte ebenfalls einen eigenen Dreier und Katerina Svitkova war die andere, die ihren Namen in die Torschützenliste eintragen konnte, während Guro Reiten das Spiel bei ihrem 100. Vereinsauftritt mit vier Vorlagen beendete.

Chelsea, Vizemeister im Jahr 2021, setzte seinen beeindruckenden Start in die Saison fort, nachdem er sich in der vergangenen Saison nicht für die Gruppenphase qualifiziert hatte.

Kerr brachte Chelsea nach nur 10 Minuten in Führung, als sie einen Ball von Harder sammelte und ins hintere Netz schoss.

Die Blues wurden dann von der albanischen Seite bis zur 37. Minute in Schach gehalten, als die australische Stürmerin ihren zweiten Treffer erzielte, nachdem sie von Reiten ausgewählt worden war.

Harder tippte dann von einem anderen Reiten-Assist nach Hause und Kerr dachte, sie hätte ihren Hattrick vor der Halbzeit, aber sie wurde wegen Abseits markiert.

Kerr wurde ihr Hattrick in der 57. Minute gutgeschrieben, als sie Mannschaftskameradin Magdalena Eriksson per Kopf eine Flanke von Reiten schlug und bald darauf ein viertes Netz erzielte, bevor sie ausgewechselt wurde.

Das Toreschießen endete jedoch nicht in ihrer Abwesenheit, als Harder in der 72. Minute einen sechsten Treffer erzielte, bevor sie ihr drittes Tor des Spiels erzielte, nachdem Svitkova ebenfalls das Netz gefunden hatte.