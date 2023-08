Nach dem letzten Testspiel, einem 3:1-Sieg über den Bundesligisten SV Darmstadt, zeigte sich der Trainer zufrieden. „Natürlich gibt es noch Spielraum“, räumte er ein. Aber er weiß, woran sein Team arbeiten muss. Immerhin gelangen mit Mohamed Salah, Diogo Jota und Luis Diaz drei Angreifer, die in der kommenden Saison von Bedeutung sein werden. Vor allem Jota zeigte sich in der Vorbereitung in beeindruckender Form.

Während der verkorksten letzten Saison, in der Liverpool nur den fünften Tabellenplatz belegte, wirkte Jürgen Klopp oft dünnhäutig. Er reagierte verärgert auf die Fragen der Reporter und erhielt zwei Sperren wegen seines Fehlverhaltens gegenüber Schiedsrichtern. Dies ist einer der Gründe, warum gelegentlich spekuliert wurde, dass es Klopps letzte Saison an der Anfield Road gewesen sein könnte. Der Trainer, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, hat dies stets dementiert und sprüht mittlerweile sichtlich vor Tatendrang. Aus dem Umfeld hieß es, alle stünden hinter ihm.

Die Baustelle ist das Mittelfeld. Nach dem Abgang erfahrener Spieler wie Kapitän Jordan Henderson oder Fabinho ist Liverpools Sportdirektor Jörg Schmadtke auf der Suche nach weiteren Verstärkungen. Nach Neuzugängen wie Dominik Szoboszlai, der von RB Leipzig kam, und Alexis Mac Allister von Brighton & Hove Albion soll nun mindestens ein Spieler verpflichtet werden. Medienberichten zufolge wurden bisher drei Reds-Angebote für Spitzenkandidat Romeo Lavia vom Absteiger Southampton abgelehnt.

Auch rund um den Ligaauftakt am Sonntag bei Chelsea könnte sich in puncto Transfers noch etwas tun. Die Verjüngung im Mittelfeld sorgt bereits jetzt für neue Euphorie im Vereinsumfeld. „Liverpool hat wieder einen Motor, obwohl einige Teile noch fehlen“, schrieb die Zeitung The Independent. Statt eines Wechsels im Mittelfeld bekam Klopp eine Revolution. „Wir sahen wirklich frisch aus, wirklich gut“, sagte der Trainer zufrieden nach dem Darmstadt-Spiel.

Britische Medien und Kommentatoren gehen davon aus, dass Liverpool, das in dieser Saison nur in der Europa League gespielt hat, um mindestens einen Champions-League-Platz in der Premier League spielen wird. Angesichts der starken Konkurrenz ist von der jüngeren Mannschaft vorerst nichts mehr zu erwarten.

Titelverteidiger und Triple-Gewinner Manchester City gilt erneut als Favorit. Arsenal FC, Überraschungsteam und Tabellenzweiter der letzten Saison, hat teure Upgrades vorgenommen, darunter den deutschen Nationalspieler Kai Havertz und den englischen Star Declan Rice. Der Sieg im Community Shield gegen Man City am vergangenen Wochenende zeigte, dass auf die Gunners auch in dieser Saison Verlass ist.

Manchester United und Newcastle United wollen wieder ganz oben angreifen – genau wie Chelsea, die nach einer desaströsen Saison mit drei Trainerwechseln und dem zwölften Platz einiges aufzuholen haben. Mit dem neuen Trainer Mauricio Pochettino und einem deutlich schlankeren Kader wollen die Blues zumindest wieder ins Europageschäft einsteigen. Abhilfe soll der Top-Neuzugang und ehemalige Leipziger Christopher Nkunku schaffen, ihm droht jedoch eine längere Verletzungspause.

„Wir haben vier, fünf wirklich wichtige Trainingseinheiten vor dem Chelsea-Spiel, aber dann müssen wir sicherstellen, dass wir ihnen einen echten Kampf liefern“, sagte Klopp. „Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar fußballerische Dinge klären. Aber das ist normal. Die Saisonvorbereitung endet nie nach dem ersten Premier-League-Spiel. Sie dauert bis zur ersten Länderspielpause.“ Spätestens Anfang September dürften Jürgen Klopp und seine Reds auf Kurs sein, damit die neue Euphorie an der Anfield Road nicht nur ein kurzlebiges Hoch bleibt.