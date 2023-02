Het verlies van Chelsea tegen Premier League-onderkant Southampton was een samenvatting van wat een saai seizoen was voor The Blues dit seizoen.

Maar alsof de Stamford Bridge-gelovigen zich nog niet al genoeg zorgen maakten over wat ze op het veld zagen, zullen die zorgen nog een tandje bijsteken nadat ze hun ploeg opnieuw hebben zien verschijnen voor hun warming-up.

twitter:@chelseafc Cesar Azpilicueta probeerde zijn ploeg op te peppen

twitter:@chelseafc Maar zijn inspanningen bleken niet het gewenste effect te hebben

twitter:@chelseafc Terwijl de rest van de ploeg de tunnel uitliep, recht in het gezicht en in stilte

Chelsea tweette een video van de kant van Graham Potter die naar buiten komt voor hun warming-up voorafgaand aan hun thuiswedstrijd tegen de Saints.

Maar helaas voor de Blues zorgt de video – met de titel ‘laten we aan de slag gaan’ – ervoor dat fans zich zorgen gaan maken over de problemen in het team.

Kapitein Cesar Azpilicueta, die in de tweede helft van de wedstrijd werd uitgeschakeld, is te zien aan het begin van de clip, terwijl hij in zijn handen klapt en ‘let’s go’ roept naar de rest van zijn team achter hem voordat hij de trap op rent het veld op .

Maar de inspanningen van de schipper leken een minimale impact te hebben op de ploeg, die hem met uitdrukkingsloze uitdrukkingen en zwijgend achterna liep.

Het optreden van Chelsea op zaterdag liet veel te wensen over, omdat ze tegen de Saints het doel niet konden vinden.

Na hun 1-0 nederlaag reageerden fans vervolgens op de clip die suggereerde dat de hoofden van de spelers er niet in zaten voordat ze zelfs maar een bal hadden getrapt.

Leeds oog Gracia – Benitez enthousiast, Moyes gesteund door West Ham, Liverpool wil club niet verkopen Mark Noble gespot met Spurs-badge terwijl grinnikende fan ‘Mr West Ham’ voor de gek lijkt te houden Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez verlaten het hotel in Saoedi-Arabië en krijgen te maken met een hoge rekening Arsenal, Chelsea en Man United staan ​​op scherp als doel van de Bundesliga om transfervrij te worden Chelsea drong er na een verzengende periode op aan om om te keren en Potter te vervangen door voormalig manager Man United-fans zien veelbelovende uitwisseling tussen Tielemans en Ten Hag tijdens Leicester-zege Boehly’s kijk op Potter die verandert te midden van Chelsea worstelt met ex-Spurs-baas gelinkt Hojbjerg onthult wat Rice hem vertelde tijdens een verhitte confrontatie tijdens de overwinning van de Spurs op West Ham





“Na (Noni) Madueke zag geen van hen eruit alsof het ze iets kon schelen”, reageerde een fan. “Je kunt in een aantal fasen zien welke kant het spel opgaat. De warming ups en hoe de eerste 15 minuten gaan. Houding stinkt.”

Ondertussen zei een andere supporter: “Waarom zien ze er allemaal zo gedemotiveerd uit?”

Door de nederlaag van zaterdag heeft de ploeg van Potter nu slechts één keer in de tien wedstrijden gewonnen en drie keer in de vijftien, waardoor Chelsea op de tiende plaats in de Premier League blijft staan.

Die run is erger dan welke Blues-manager dan ook sinds 1995, er zijn zelfs oproepen geweest aan de club om Potter te ontslaan en zijn voorganger, Thomas Tuchel, terug te halen.