Of het nu schwanger en nicht krank is, heißt es gern. Bei Fußballerinnen aber würden sichviele eine Gleichstellung wünschen – es geht ums Geld. Het is zwart van een door FIFA geregeerde Mutterschutz, maar wordt later door Starklubs omarmd. Beim FC Chelsea is DFB-Spielerin Melanie Leupolz eine Vorreiterin.

Nationalspielerin Melanie Leupolz is begonnen in de Startelf van FC Chelsea. De 28-jaarlijkse wedstrijd tegen 3:1-overwinning in de Women’s Super League tegen Brighton & Hove Albion begon aan het begin en begon in maart 2022 en de Schwangerschaft kan niet worden gewonnen. Voor de trainer van Emma Hayes en Grund, die de situatie van Spielerinnen, die een baby-commentaar, hinzuweisen.

“Wenn sich eine Spielerin das Kreuzband travels, tut man alles, um sie in neun bis zwölf Monaten whoder auf den Platz zu bringen”, zei Hayes op Sky Sports. “Wir sollten mit einer Frau, die ein Baby bekommt, genau dasselbe tun, aber das tun wir nicht.” Sie fügte an: “Ich thinke, wir müssen uns seriousness fragen, warum das so ist.”

Er is een Mutterschutzregeln der FIFA

In januari ben ik uit Lyon gekomen–Spielerin Sara Björk Gunnarsdottir een bahnbrechenden Prozess um Lohnfortzahlung während of the Schwangerschaft tegen Olympique Lyon won. De FIFA heeft die aspirant-Champions-League-Siegerinnen zur Zahlung des vollen ausstehenden Gehalts der Isländerin zuzüglich Zinsen, es ging meer dan 82.000 euro. Die Mittelfeldspielerin, die inzwischen für Juventus Turin spielt, sagte, dass sie während ihrer Schwangerschaft beim Französischen Spitzenklub nicht voll unterstützt wurde and stattdessen nur “einen kleine Prozentsatz von der Sozialversicherung” erhielt.

Die weltweite Spielergewerkschaft FIFPro hatte in diesem Zusammenhang die Fußballvereine en die Rechte der Frauen onthoudt. Laut tijdens het 2020 succesvolle FIFA-Regeln kon Fußballerinnen mindestens 14 Wochen in Mutterschutz gehen, zudem sind Vertragskündigungenwegen der Schwangerschaft unzulässig. Deze regels hebben betrekking op de Engelse Verband FA, die door de Frauen-Liga zijn uitgebracht, overkoepeld. Lezing-capitänin Emma Mukandi heeft in januari gesagt, die regel müsse von einem Mann schrieben sein. Nur 14 Wochen von der Geburt bis zur Wiederaufnahme der Spielfähigkeit sind wenig Zeit, um sich zu erholen en wieder fit für Profispiele zu zijn.

In Engeland worden 14 Wochen volles Gehalt gegeven

Leupolz hatte im oktober 2022 bracht ihr erstes Kind zur Welt. Im Summer hatte sie daher die Europameisterschaft verpasst, beiden die DFB-Frauen Vize-Europameisterinnen werden. Anfang Januar war sie ins Mannschaftstraining der Blues zurückgekehrt, Ende Januar kamam sie eerste Einsatzminuten.

Leupolz kamam bei Chelsea mehr als die FIFA-gereguleerde Unterstützung. Als ze er zijn, Hayes heeft Chelsea en andere eigenaren, een Beckenbodenspezialisten die zich bezighouden, en ik kan ze helpen om te helpen. “Chelsea heeft me gezegd dat ze het moeten doen en dat ze bin ich ihnen sehr dankbar hebben”, zei Leupolz. “Sie had een veel geglaubt en Emma hat geglaubt, dass ich noch starker als zuvor zurückcommen würde.”

Of het nu gaat om de “volle Unterstützung”-community, was het die de Schwangerschaft geholfen habe was. Ze moeten zo “keine Gedanken daran verschwenden”, als ze alles zelf bouwen. Hayes lobte ihren Klub mit Blick auf Leupolz ebenfalls: “Wir sind stolz darauf, in valerlei Hinsicht führend zu sein, ich weiß, dass wir mit Melanie das Best gemacht haben, was wir tun connten.”

Auch Rückkehr ins DFB-Team möglich

Für Leupolz ist klar: “Man muss seine Karriere nicht aufgeben, nur weil man ein Kind bekommt, und mit demrichtigen Netzwerk und derrichtigen Unterstützung ist all möglich.” Relevant als het gaat om het spelen van games en nach of schangerschaft unterstützt würden. Als u dat doet, kunt u een Vorbild gebruiken voor andere Klubs die kunnen. “Wenn ich positive Erfahrungen mache und sie mit others teile, hilft das den Vereinen zu sehen, was möglich ist.”

Auch eine Rückkehr in die DFB-Elf is nicht ausgeschlossen. Het eerste spel van de jaren kan voor Leupolz aber noch zu früh. Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg heeft in de VS een wedstrijd gespeeld in Engeland, live dabei zu sein. Vor der Weltmeisterschaft in Australie en Neuseeland (20. Juli bis 20. Augustus) stehen für das DFB-Team onder andere in april zwei Partien die Niederlande sowie gegen Brasilien.

Eine Mutter is bereits im DFB-Team: Torhüterin Almuth Schult. Ze vechten tegen de Geburt tegen Zwillinge ins Team zurückgekehrt, hatte ihren Stammplatz aber en Merle Frohms verloor. Derzeit is niet langer schwanger en pauzeert daher.