Een scherm toont het Hertz-logo tijdens de beursgang van Hertz Corporation op de Nasdaq Market-site op Times Square in New York, 9 november 2021.

Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen voor de bel:

Chegg — De aandelen daalden met 22,7% na het winstrapport van maandag. Het bedrijf gaf volgens Refinitiv omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal en het volledige jaar die onder de verwachtingen van analisten lagen. Chegg nam nota van uitdagingen op het gebied van de groei van het aantal abonnees en zorgen over de gezondheid van de bredere economie.

Baidu — De aandelen stegen met meer dan 13% nadat Baidu zei dat het zijn eigen kunstmatige intelligentie-chatbot zou lanceren die in het Engels “Ernie Bot” zal heten.

Bedbad & daarbuiten — De aandelen kelderden met 30% nadat Bed Bath & Beyond een openbare aanbieding aankondigde om ongeveer $ 1 miljard op te halen.

Eikenstraat Gezondheid — De aandelen van Oak Street Health stegen met meer dan 36% nadat The Wall Street Journal meldde dat CVS Health een deal van $ 10,5 miljard voor de eerstelijnszorgverlener nadert. CVS-aandelen waren weinig veranderd.

Hertz — De aandelen stegen meer dan 4% nadat Hertz resultaten rapporteerde die de winst per aandeel en de omzetverwachtingen overtroffen, volgens FactSet.

ZoomInfo-technologieën — Aandelen daalden meer dan 11% na de laatste winstresultaten van ZoomInfo Technologies. Het softwarebedrijf klopte volgens FactSet aan de boven- en onderkant. Het boekte echter een matige omzetvooruitzichten voor het eerste kwartaal en het volledige jaar.

Geest luchtvaartmaatschappijen — De luchtvaartaandelen stegen met 3% in premarket nadat het bedrijf sterker dan verwachte winstcijfers over het vierde kwartaal had gepost. Spirit Airlines rapporteerde een winst van 12 cent per aandeel exclusief items, 9 cent hoger dan de analisten hadden ingeschat, aldus FactSet.

Skyworks-oplossingen — Aandelen stegen meer dan 2% nadat Skyworks Solutions een aandeleninkoopprogramma ter waarde van $2 miljard aankondigde. Door de aankondiging konden beleggers een lichte winstmisser in het meest recente kwartaal van het halfgeleiderbedrijf over het hoofd zien.

Activision Blizzard — De aandelen stegen met 2% nadat Activision Blizzard in het meest recente kwartaal de omzetverwachtingen had overtroffen. Het bedrijf rapporteerde $ 3,57 miljard aan inkomsten, meer dan de consensusverwachtingen voor $ 3,16 miljard aan inkomsten, volgens Refinitiv.

Pinterest — Pinterest-aandelen daalden met meer dan 1% nadat het bedrijf voor het delen van afbeeldingen gemengde resultaten publiceerde. Het bedrijf rapporteerde een winst van 29 cent per aandeel, meer dan voorspeld voor 27 cent per aandeel, volgens de consensusverwachtingen van Refinitiv. De omzet kwam echter uit op $ 877 miljoen, lager dan de schatting van $ 886 miljoen.

Du Pont de Nemours — Aandelen daalden met 2% nadat DuPont de Nemours winstresultaten van het meest recente kwartaal had gepubliceerd. Het bedrijf overtrof de verwachtingen op het gebied van omzet en omzet, maar de winst- en omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal waren veel lager dan de schattingen.

Leggett & Platt — Aandelen daalden meer dan 1% nadat Leggett & Platt tegenvallende winstresultaten rapporteerde, volgens consensusverwachtingen op FactSet.

– Alex Harring en Yun Li van CNBC droegen bij aan rapportage