München. Ein Wiesn-Besucher wurde am Sonntagabend direkt am Biertisch von einem Oberarzt behandelt. Der junge Mann habe sich das Knie verdreht und vor Schmerzen geschrien, teilte der Wiesn-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz mit. Der Sicherheitsdienst räumte umgehend einige Biertische frei, um den Patienten hinzulegen. Auch der Bereich um ihn herum wurde abgesperrt. Durch Zufall traf dann der Oberarzt der Unfallchirurgie einer Münchner Klinik ein.

Oberarzt richtet Knie schnell wieder ein

Der Arzt, der selbst Gast auf dem Oktoberfest war, erkannte sofort eine sogenannte Verrenkung der Kniescheibe – und richtete diese, ziemlich unbeeindruckt, rasch wieder ein. Anschließend machte er sich – unter dem Applaus der Oktoberfest-Gäste – wieder auf den Weg. Der Patient wurde zur weiteren Röntgendiagnostik in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Rund 530 Einsatzkräfte, darunter 55 Ärzte, kümmern sich an den 16 Festtagen um die Gesundheit der Besucher. Allein in den ersten Tagen behandelten die Aicher-Helfer Hunderte Patienten, schätzungsweise ein Drittel davon litten an alkoholbedingten Erkrankungen.

RND/dpa