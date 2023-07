Nach Trainer Thomas Tuchel äußerte sich auch Bayern-München-Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen zu Leon Goretzka und Sadio Mané, die bei entsprechenden Angeboten unverkäuflich sein sollen. „Beide sind derzeit Spieler des FC Bayern München. Und es verdient Respekt und Wertschätzung, dass wir gleich miteinander umgehen. Thomas (Tuchel; Hrsg.) meinte zu Recht, dass niemand heute genau sagen kann, wie der Kader am 1. September aussehen wird„, ließ Dreesen am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz im Trainingslager des FC Bayern Raum für Spekulationen.

Goretzka „hatte die vergangene Saison nicht einfach, vor allem gegen Ende. „Damit ist er selbst nicht zufrieden“, sagte der Vereinsboss, der auch den Status und die Qualität des 28-Jährigen hervorhob: „Leon ist deutscher Nationalspieler und hat viele tolle Spiele für uns gemacht.“ Wenn er nicht verletzt, aber in Form ist, dann ist er ein unglaublich wertvoller Spieler im Mittelfeld.“

Dennoch hob Dreesen auch den symbolischen mahnenden Zeigefinger und forderte Goretzka auf, um seinen Platz zu kämpfen: „Wir haben auf jeden Fall Konkurrenz im Mittelfeld. Andererseits ist das auch gut so, denn Wettbewerb belebt das Geschäft. Und so kann es für den Verein nur gut sein, denn jeder, der spielen will, muss sich anstrengen.„

Dreesen verweist auf „andere Topspieler“ an Manés Stelle

Bei Mané sei die Situation ähnlich, erklärte der Nachfolger von Oliver Kahn als starker Mann beim Rekordmeister. Der 31-Jährige sei ein „großartiger Spieler, afrikanischer Fußballer des Jahres, der mit vielen Verdiensten zu uns gekommen ist“, aber er „hatte auch keine einfache Saison“, sagte Thomas (Tuchel; Anm. d. Red.) zu Recht „Wir haben weitere Topspieler auf der Position, daher ist die Konkurrenz groß und wir werden Ende August sehen, wie es weitergeht.“

Eine unverkäufliche Ankündigung klingt anders, doch eine Zukunft in München scheint – insbesondere für Goretzka – alles andere als unmöglich. Mané soll über seinen Agenten in Gesprächen mit dem saudischen Klub Al-Nassr stehen. Laut Sky soll Goretzka das Interesse von Manchester United und West Ham United geweckt haben. Allerdings hatte der DFB-Star bereits in der Länderspielpause nach Saisonende deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht habe, die Bayern zu verlassen.