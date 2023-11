„Cheers“ en „Sex and the City“ zijn de Amerikaanse Schauspielerin Frances Sternhagen

Je begon je carrière in 1955 op Broadway, je werd geboren in een tv-ster. Je bent nu blij: Frances Sternhagen is er.

De Amerikaans-Amerikaanse Schauspielerin Frances Sternhagen, die op het podium en met Film- en TVsehauftRITen, ist tot. Na 93 jaar in New Rochelle (Amerikaanse staat New York) te hebben gewoond, werd „friedlich“ samen met mijn gezin binnen de familie (ortszeit) verspild. Je vindt hier ook kinderen, nieuwe singles en twee grote, hier in het centrum van het Duitse persbureau.

Sternhagen, die met hun tv-shows in de stukken „The Good Doctor“ (1974) en „The Heiress“ (1995) Tony Awards ontving, evenals een tv-ster. In de hitserie „Cheers“ speelden ze de herrish Mutter-figuur Esther Clavin, in hun afleveringen van „Sex and the City“ de snobte Bunny MacDougal, die haar leven samen met Charlotte (Kristin Davis) leidde. Ze werkten ook mee in „Emergency Room – Die Notaufnahme“ onder „The Closer“.

Vom Geschichtsstudium zum Broadway

„De eerste Schauspielerin, die ich betrokken was, toen de Besetzung von „Cheers“ begon, was de wirklich grote Frances Sternhagen. Ich vermissen, Frannie“, schreef Jeff Greenberg op het Plattform Schauspielerin für die Kultserie ausgewählte.

Sternhagen was aanwezig voor filmcamera’s, met Sean Connery voor „Outland – Planet of the Verdams“ (1981), in de thriller „Misery“, voor de filmkomedie „Julie & Julia“ voor 2014 op de site van Michael Douglas en Diane Keaton in der Romanze „Das Grenzt an Liebe“.