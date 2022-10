Cheerleading-„Legende“ stirbt unerwartet mit 30

Der amerikanische Cheerleader Eric Ortiz ist im Alter von 30 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde noch nicht bestätigt, aber Angehörige sagten, es sei unerwartet. Das gaben die „GymTyme All-Stars“ in Louisville bekannt. Ortiz, der zuletzt in New York lebte, galt laut US-Medien wie der Sportseite „Cheermad“ als „Legende“ im Cheerleading. Er war zehnfacher Landesmeister und zweifacher Weltmeister. Ortiz war Mitglied des Cheerleader-Teams der University of Louisville.

US-Cheerleader mit 30 gestorben: „Er war als Sportler fesselnd“

Seine Vertrauten zeigten sich schockiert über den Tod des jungen Sportlers. „Als Athlet war er überzeugend. Er konnte alles tun, und er tat es. Er war führend im Training und auf der Wettkampffläche“, erinnert er sich an das Fitnessstudio, in dem er trainierte. Gabi Butler, der Star der Netflix-Serie „Cheer“, nannte Ortiz „die schönste Seele“, die sie je getroffen hat. „Du bist in einen Raum gegangen und hast ihn mit diesem hellen Licht beleuchtet“, schrieb Butler in einem Instagram-Post.