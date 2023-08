Der Stürmer von Southampton, Che Adams, hat den Fans möglicherweise den bestmöglichen Abschluss beschert, indem er auswärts bei Plymouth Argyle einen dramatischen Siegtreffer erzielte.

talkSPORT gab kürzlich bekannt, dass Everton ein 12-Millionen-Pfund-Angebot abgegeben hat, um den 27-Jährigen nach Goodison Park zu holen.

3 Adams glänzte mit einem späten Tor beim 2:1-Auswärtssieg von Southampton in Plymouth Bildnachweis: Rex

3 Es könnte sein letztes Tor für den Verein sein, da Everton versucht, ihn zu verpflichten Bildnachweis: Rex

Und wir haben Ihnen erzählt, wie es den Heiligen ergangen ist zurückgeworfen ihren Vorschlag am Samstagmorgen, obwohl die Toffees weiterhin daran interessiert sind, sich seine Dienste zu sichern.

Trotz der Ungewissheit über seine Zukunft wurde er in die Startelf im Home Park berufen, wo er in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Siegtreffer erzielte.

Die Mannschaft von Russell Martin ging kurz nach der Pause durch Nathan Tella in Führung, bevor Ryan Hardie unmittelbar darauf zurückschlug.

Es sah so aus, als ob die Punkte geteilt würden, doch Adams schoss aus kurzer Distanz ins Tor, nachdem er am schnellsten auf Conor Hazards brillante Parade nach einem Kopfball von Adam Armstrong reagiert hatte.

In einem Kommentar für talkSPORT 2 bemerkte der ehemalige Swindon- und Luton-Stürmer Sam Parkin: „Die Zeit schien einfach stillzustehen.“

„Ich denke, der Vorteil besteht darin, echte Torschützen – Wilderer – im selben Team zu haben, da Adam Armstrong am schnellsten auf einen springenden Ball reagiert.“

„Hervorragender Kopfball in Richtung der Ecke des Netzes und Hazard pariert erneut hervorragend.“

„Aber es ist nur das Positionsgefühl seines Partners dort oben, Che Adams, vor Ort.“

3 Martins Mannschaft schaffte es erst spät, im Home Park alle drei Punkte zu holen Bildnachweis: Getty

„Er weiß, dass er ein Tor erzielt hat, bevor er es tatsächlich ins Netz geschossen hat. Das liegt an der Leichtigkeit des Abschlusses und seiner Nähe zum Tor.“

„Es ist ein komfortabler Abschluss für ihn und Southampton scheint alle drei Punkte zu holen.“

Adams hat in dieser Saison nun in ebenso vielen Meisterschaftsspielen drei Tore erzielt, könnte aber nach dem Abstieg von Southampton auf eine sofortige Rückkehr in die Premier League vorbereitet sein.

Zu seiner Zukunft bei Sky Sports nach dem Sieg in Plymouth sagte der schottische Nationalspieler: „Im Moment genieße ich einfach meinen Fußball und schieße Tore.“

„Das ist das Wichtigste und hoffentlich bleibt es so.“