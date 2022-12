Es gibt einen neuen KI-Bot in der Stadt: ChatGPT. Und Sie sollten besser darauf achten.

Mit dem Tool eines führenden Anbieters in der künstlichen Intelligenz können Sie Fragen in natürlicher Sprache eingeben, die der Chatbot in Konversationssprache, wenn auch etwas gestelzt, beantwortet. Der Bot merkt sich den Thread Ihres Dialogs und verwendet frühere Fragen und Antworten, um seine nächsten Antworten zu informieren.

Es ist ein großes Geschäft. Das Tool scheint ziemlich sachkundig, wenn auch nicht allwissend zu sein – es kann kreativ sein und seine Antworten können geradezu autoritär klingen. Wenige Tage nach dem Launch mehr als eine Million Menschen testen ChatGPT.

Aber sein Schöpfer, das gewinnorientierte Forschungslabor namens OpenAI, warnt davor, dass ChatGPT „gelegentlich falsche oder irreführende Informationen generieren kann“, also seien Sie vorsichtig. Hier ist ein Blick darauf, warum dieses ChatGPT wichtig ist und was damit los ist.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein KI-Chatbot-System, das OpenAI im November veröffentlicht hat, um zu zeigen und zu testen, was ein sehr großes, leistungsstarkes KI-System leisten kann. Sie können ihm unzählige Fragen stellen und erhalten oft eine hilfreiche Antwort.

Sie können ihm zum Beispiel Enzyklopädie-Fragen stellen wie „Erklärung der Newtonschen Bewegungsgesetze“. Sie können ihm sagen: „Schreib mir ein Gedicht“, und wenn es das tut, sagen Sie: „Jetzt mach es spannender.“ Sie bitten es, ein Computerprogramm zu schreiben, das Ihnen all die verschiedenen Möglichkeiten zeigt, wie Sie die Buchstaben eines Wortes anordnen können.

Hier ist der Haken: ChatGPT weiß jedoch nichts genau. Es ist eine KI, die darauf trainiert ist, Muster in riesigen Textschwaden zu erkennen, die aus dem Internet geerntet wurden, und dann mit menschlicher Unterstützung weiter trainiert wurde, um nützlichere, bessere Dialoge zu liefern. Die Antworten, die Sie erhalten, mögen plausibel und sogar maßgeblich klingen, aber sie könnten durchaus falsch sein, wie OpenAI warnt.

Chatbots sind seit Jahren von Interesse für Unternehmen, die nach Möglichkeiten suchen, Kunden dabei zu helfen, das zu bekommen, was sie brauchen, und für KI-Forscher, die versuchen, den Turing-Test anzugehen. Das ist das berühmte „Imitation Game“, das der Informatiker Alan Turing 1950 als Methode zur Messung der Intelligenz vorschlug: Kann ein Mensch im Gespräch mit einem Menschen und mit einem Computer sagen, wer was ist?

Welche Art von Fragen können Sie stellen?

Sie können alles fragen, auch wenn Sie vielleicht keine Antwort bekommen. OpenAI schlägt einige Kategorien vor, z. B. Physik erklären, nach Ideen für Geburtstagsfeiern fragen und Programmierhilfe erhalten.

Ich bat es, ein Gedicht zu schreiben, und es tat es, obwohl ich nicht glaube, dass Literaturexperten beeindruckt wären. Ich habe dann darum gebeten, es aufregender zu machen, und siehe da, ChatGPT hat es mit Wörtern wie Schlachtfeld, Adrenalin, Donner und Abenteuer aufgepumpt.

Ein verrücktes Beispiel zeigt, wie ChatGPT bereit ist, es einfach in Bereichen zu versuchen, in denen die Leute Angst haben würden, sie zu betreten: ein Befehl zum Schreiben von „ein Volkslied über das Schreiben eines Rostprogramms und den Kampf mit lebenslangen Fehlern.“

Das Fachwissen von ChatGPT ist breit gefächert und seine Fähigkeit, einem Gespräch zu folgen, ist bemerkenswert. Als ich es nach Wörtern fragte, die sich auf „lila“ reimten, bot es ein paar Vorschläge an, und als ich dann „Wie wäre es mit Pink?“ folgte. es hat keinen Schlag verpasst. (Außerdem gibt es noch viel mehr gute Reime für „pink“.)

Als ich fragte: „Ist es einfacher, ein Date zu bekommen, wenn man sensibel oder streng ist?“ GPT antwortete teilweise: „Einige Menschen finden eine sensible Person attraktiver und ansprechender, während andere sich zu einer harten und durchsetzungsfähigen Person hingezogen fühlen. Im Allgemeinen ist es wahrscheinlich effektiver, in Ihren Interaktionen mit anderen aufrichtig und authentisch zu sein ein Date zu bekommen, als zu versuchen, in eine bestimmte Form oder Person zu passen.“

Sie müssen nicht lange suchen, um Berichte über den Bot zu finden, die die Menschen umhauen. Twitter ist voll von Benutzern, die die Fähigkeiten der KI zeigen Generieren von künstlerischen Eingabeaufforderungen und Schreiben von Code. Manche haben sogar proklamierte „Google ist tot“ zusammen mit der College-Aufsatz. Wir werden weiter unten mehr darüber sprechen.

Wer hat ChatGPT entwickelt?

ChatGPT ist die Computeridee von OpenAI, einem Forschungsunternehmen für künstliche Intelligenz. Seine Mission ist es, ein „sicheres und nützliches“ System der künstlichen allgemeinen Intelligenz zu entwickeln oder anderen dabei zu helfen.

Es hat schon früher für Furore gesorgt, zuerst mit GPT-3, das Text erzeugen kann, der sich anhört, als hätte ihn ein Mensch geschrieben, und dann mit DALL-E, das basierend auf eingegebenen Texteingabeaufforderungen das erstellt, was heute als „generative Kunst“ bezeichnet wird.

GPT-3 und das GPT 3.5-Update, auf dem ChatGPT basiert, sind Beispiele für KI-Technologie, die als große Sprachmodelle bezeichnet wird. Sie werden darauf trainiert, basierend auf dem, was sie gesehen haben, Texte zu erstellen, und sie können automatisch trainiert werden – typischerweise mit enormer Computerleistung über einen Zeitraum von Wochen. Der Trainingsprozess kann beispielsweise einen zufälligen Textabsatz finden, ein paar Wörter löschen, die KI bitten, die Lücken zu füllen, das Ergebnis mit dem Original vergleichen und dann das KI-System dafür belohnen, dass es so nah wie möglich gekommen ist. Immer wieder zu wiederholen kann zu einer ausgeklügelten Fähigkeit führen, Text zu generieren.

Ist ChatGPT kostenlos?

Ja, zumindest für den Moment. Sam Altman, CEO von OpenAI, warnte am Sonntag: „Irgendwann müssen wir es irgendwie monetarisieren; die Rechenkosten sind atemberaubend.“ OpenAI erhebt Gebühren für DALL-E-Kunst, sobald Sie eine kostenlose Basisnutzungsstufe überschreiten.

Was sind die Grenzen von ChatGPT?

Wie OpenAI betont, kann ChatGPT Ihnen falsche Antworten geben. Manchmal warnt es Sie hilfreicherweise ausdrücklich vor seinen eigenen Mängeln. Als ich ihn zum Beispiel fragte, wer den Satz geschrieben habe: „Die sich windenden Fakten übersteigen den squamösen Verstand“, antwortete ChatGPT: „Es tut mir leid, aber ich kann nicht im Internet surfen oder auf externe Informationen zugreifen, die über das hinausgehen, was ich gelernt habe .“ (Der Satz stammt aus dem Gedicht Connoisseur of Chaos von Wallace Stevens aus dem Jahr 1942.)

ChatGPT war bereit, die Bedeutung dieses Ausdrucks zu untersuchen: „eine Situation, in der die vorliegenden Fakten oder Informationen schwer zu verarbeiten oder zu verstehen sind.“ Es hat diese Interpretation zwischen Warnungen eingeklemmt, dass es ohne mehr Kontext schwer zu beurteilen ist und dass es nur eine mögliche Interpretation ist.

Die Antworten von ChatGPT können verbindlich aussehen, sind aber falsch.

Die Softwareentwicklerseite StackOverflow hat ChatGPT-Antworten auf Programmierfragen verboten. Administratoren warnen: „Da die durchschnittliche Rate korrekter Antworten von ChatGPT zu niedrig ist, ist das Posten von Antworten, die von ChatGPT erstellt wurden, für die Website und für Benutzer, die nach korrekten Antworten fragen oder suchen, erheblich schädlich.“

Sie können selbst sehen, wie kunstvoll ein BS-Künstler ChatGPT sein kann, indem Sie dieselbe Frage mehrmals stellen. Auf meine Frage, ob das Mooresche Gesetz, das den Fortschritt der Computerchip-Industrie bei der Erhöhung der Anzahl von Datenverarbeitungstransistoren verfolgt, an Kraft verliert, bekam ich zwei Antworten. Einer wies optimistisch auf anhaltende Fortschritte hin, während der andere grimmiger auf die Verlangsamung und den Glauben hinwies, „dass das Mooresche Gesetz an seine Grenzen stoßen könnte“.

Beide Ideen sind in der Computerindustrie selbst üblich, daher spiegelt diese zweideutige Haltung vielleicht wider, was menschliche Experten glauben.

Bei anderen Fragen, auf die es keine klaren Antworten gibt, wird ChatGPT oft nicht festgelegt.

Die Tatsache, dass es überhaupt eine Antwort bietet, ist jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung in der Computertechnik. Computer sind bekanntermaßen buchstäblich und verweigern ihre Arbeit, wenn Sie nicht die exakten Syntax- und Schnittstellenanforderungen befolgen. Große Sprachmodelle offenbaren einen menschenfreundlicheren Interaktionsstil, ganz zu schweigen von der Fähigkeit, Antworten zu generieren, die irgendwo zwischen Kopieren und Kreativität liegen.

Was ist tabu?

ChatGPT wurde entwickelt, um „unangemessene“ Anfragen auszusortieren, ein Verhalten, das der Mission von OpenAI entspricht, „sicherzustellen, dass künstliche allgemeine Intelligenz der gesamten Menschheit zugute kommt“.

Wenn Sie ChatGPT selbst fragen, was tabu ist, sagt es Ihnen: alle Fragen, „die diskriminierend, beleidigend oder unangemessen sind. Dazu gehören Fragen, die rassistisch, sexistisch, homophob, transphob oder anderweitig diskriminierend oder hasserfüllt sind.“ Es ist ebenfalls ein No-Go, von ihm zu verlangen, sich an illegalen Aktivitäten zu beteiligen.

Ist das besser als die Google-Suche?

Einem Computer eine Frage zu stellen und eine Antwort zu erhalten, ist nützlich, und oft liefert ChatGPT die Ware.

Google liefert Ihnen häufig seine vorgeschlagenen Antworten auf Fragen und Links zu Websites, die es für relevant hält. Oft übertreffen die Antworten von ChatGPT bei weitem die Vorschläge von Google, sodass es leicht vorstellbar ist, dass GPT-3 ein Rivale ist.

Aber Sie sollten es sich zweimal überlegen, bevor Sie ChatGPT vertrauen. Wie bei Google selbst und anderen Informationsquellen wie Wikipedia empfiehlt es sich, Informationen aus Originalquellen zu überprüfen, bevor man sich darauf verlässt.

Die Überprüfung der Richtigkeit von ChatGPT-Antworten erfordert einige Arbeit, da Sie nur Rohtext ohne Links oder Zitate erhalten. Aber es kann nützlich sein und in manchen Fällen zum Nachdenken anregen. Möglicherweise sehen Sie etwas wie ChatGPT nicht direkt in den Google-Suchergebnissen, aber Google hat eigene große Sprachmodelle entwickelt und verwendet KI bereits ausgiebig in der Suche.

ChatGPT weist also zweifellos den Weg in unsere technische Zukunft.