ChatGPT: Das kann die KI hinter dem Chatbot – und das sind die Risiken

Was ist ChatGPT? Diese Frage beschäftigt derzeit Menschen auf der ganzen Welt. Und natürlich hat der Chatbot auch hier eine Antwort parat. Die Software der Firma OpenAI simuliert menschliche Gespräche, unterstützt durch künstliche Intelligenz. Aus Textdaten, die ihr zugeführt werden, kann die App lernen, praktisch jede Art von Inhalt zu erstellen. Auch Romantexte oder Gedichte. „GPT steht für Generative Pre-trained Transformer“, sagt Andrew Patel von der in Helsinki ansässigen Cybersicherheitsfirma WithSecure. „Das KI-Modell wird auf enorme Datenmengen trainiert. Im Grunde schreibt es weiter, was Sie hineingeben. Wenn Sie etwas fragen, antwortet es, wenn Sie es bitten, weiter für Sie zu schreiben, tut es das.“ Dass sich das für die Nutzer „wie Magie“ anfühlt, liegt laut Patel an der Faszination des Chatbots. Dass Maschinen durch menschliches Feedback lernen, ist eigentlich nichts Neues. Die ersten Modelle dieser Technologie seien bereits in den 1990er Jahren entwickelt worden, sagt Tim Scarfe vom britischen Tech-Unternehmen XRAI. Seitdem hat es eine kleine Revolution gegeben. „Die frühen Versionen hatten sehr, sehr kleine neuronale Netze. Seitdem sind die neuronalen Netze größer und tiefer geworden.“ Und sie lernen jetzt durch den Kontext. Die Maschine muss nicht mehr bei jedem Schritt neu eingelernt werden. „Die Leute erkannten, dass man dem Modell ein Shakespeare-Sonett geben konnte, und es generierte einfach weiter Shakespeare-Inhalte. Dann wurde man etwas experimenteller und sagte: ‚Warum stellen wir ihm nicht einfach Fragen? Warum stellen wir ihm keine mathematischen Fragen „Oder Dinge, für die es nicht ausgebildet wurde? Und da kam diese logische Denkfähigkeit zum Vorschein.“ Im vergangenen November stellte OpenAI die KI-Software zum kostenlosen öffentlichen Testen zur Verfügung. Nach Angaben des Unternehmens versuchten über eine Million Nutzer, den ChatBot innerhalb einer Woche zum Chatten zu bringen. Oder einfach dazu schnell ein paar Präsentationen machen. Immer wieder kommt diese Frage: Was sind die Risiken? Jeder, der Böses im Schilde führt, könne zum Beispiel ein Skript aus Gesprächen zwischen Twitter-Nutzern schreiben, sagt Andrew Patel. „Und mit so einem Skript auch Sie könnten dann die wahrgenommene politische Landschaft in einem sozialen Netzwerk beeinflussen. Oder die Belästigung von Einzelpersonen automatisieren.“ Auch Texte können irreführend oder verzerrt sein, wenn die Dateneingabe zu einseitig erfolgt. Tech-Giganten wie Google und Amazon haben bereits eingeräumt, dass einige ihrer Projekte, die mit KI experimentieren, „ethisch sensibel“ seien Unternehmen mussten Menschen eingreifen, um Schäden zu beheben.