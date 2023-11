ChatGPT-Abonnenten erhalten möglicherweise bald die Option „GPT-Builder“.

Gerade als sich OpenAI auf seine allererste Entwicklerkonferenz vorbereitet, ist ein wichtiges ChatGPT-Update durchgesickert. Entsprechend Der Decoder, Durchgesickerte Screenshots und Videos zeigen einen benutzerdefinierten Chatbot-Ersteller mit vielen der gleichen Funktionen, die bereits in ChatGPT unter Verwendung von GPT-4 verfügbar sind, wie z. B. Surfen im Internet und Datenanalyse. OpenAI wird offenbar auch einen neuen Marktplatz haben, auf dem Benutzer ihren Chatbot teilen oder die von anderen erstellten Chatbots durchsuchen können.

Ein Benutzer namens Choi hat vor einigen Tagen eine Zusammenfassung der gemunkelten Updates gepostet. Heute Morgen hat der SEO-Tools-Entwickler Tibor Blaho ein Video der Benutzeroberfläche der Funktion in Aktion geteilt, das eine GPT-Builder-Option zeigt, mit der Benutzer eine Eingabeaufforderung eingeben können – ein Beispiel lautet: „Erstellen Sie einen Kreativen, der bei der Generierung von Bildern für neue Produkte hilft.“ – um einen Chatbot zu erstellen.

Auf der Registerkarte „Erstellen“ gibt es Optionen zum Auswählen einer Standardsprache, eines Tons und eines Standardschreibstils für den Bot. Dann gibt es auf der Registerkarte „Konfigurieren“ Felder zum Benennen, Beschreiben und Geben von Anweisungen an den Bot darüber, was er tun kann und was nicht. Benutzer können auch Dateien für eine maßgeschneiderte Wissensdatenbank hochladen und Funktionen wie Webbrowsing und Bildgenerierung umschalten. Es gibt auch ein Feld zum Hinzufügen benutzerdefinierter Aktionen zu Ihrem Chatbot.