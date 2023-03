CNN

Chasten Buttigieg, de echtgenoot van Pete Buttigieg, bekritiseerde de recente opmerking van voormalig vice-president Mike Pence dat de transportsecretaris met “zwangerschapsverlof” was gegaan, terwijl hij tegen ABC’s “The View” zei dat de opgraving “in het gezicht vliegt” van Pence’s familiewaarden.

In het weekend leverde Pence de lijn tijdens het jaarlijkse Gridiron Club-diner in Washington – een evenement waarbij politici traditioneel grappen maken over opmerkelijke figuren uit Washington. Pence had gezegd: ‘Toen Pete’s twee kinderen werden geboren, nam hij twee maanden zwangerschapsverlof, waarop duizenden reizigers strandden op luchthavens, het luchtverkeerssysteem werd stilgelegd en vliegtuigen bijna midden in de lucht met elkaar in botsing kwamen. Ik bedoel, Pete Buttigieg is de enige persoon in de menselijke geschiedenis die een kind heeft gekregen en de rest van ons krijgt een postpartumdepressie.’

Het Witte Huis riep Pence op om zich te verontschuldigen voor wat zij omschrijven als een “homofobe grap” die “beledigend en ongepast” was en Chasten Buttigieg vertelde donderdag aan “The View” dat hij niets van de voormalige vice-president had gehoord. Hij reageerde ook op Marc Short, de voormalige stafchef van Pence, die eerder deze week zei dat het Witte Huis “Amerika de valse verontwaardiging zou moeten besparen” en dat het “verstandig zou zijn om zich minder te concentreren op het kalmeren van de wakkere politie en meer op bankfaillissementen. vliegtuigen die bijna in de lucht botsen, treinontsporingen en de aanhoudende crisis in de toeleveringsketen.”

Buttigieg zei tegen ‘The View’: ‘Ik denk dat het niet wakker is… om te zeggen dat iets homofoob of vrouwonvriendelijk is. Je wordt er niet wakker van, weet je, het maakt je nog geen sneeuwvlok als je iemand vertelt dat ze een fout hebben gemaakt.’

“Ik denk Republikein of Democraat, we kunnen het er allemaal over eens zijn dat … als je kind is aangesloten op een beademingsapparaat, je nergens anders wilt zijn dan aan het bed”, voegde hij eraan toe, ter sprake brengend dat de secretaresse naar een virtuele achtergrond zou gaan in de badkamer van de ziekenhuiskamer om een ​​Zoom-gesprek te voeren, zodat niemand kon zien dat hij in een ziekenhuis was.

“Ik accepteer dat gewoon niet als het gericht is op mijn familie en ik denk niet dat iemand anders dat zou doen, vooral niet als je er een heel klein, medisch kwetsbaar kind bij brengt,” vervolgde hij.

Buttigieg beweerde ook dat Pence’s opgraving “in strijd is met wat hij zegt dat hij is.”

‘Hij zegt dat hij een republikein voor ‘familiewaarden’ is. … Ik denk niet dat hij in praktijk brengt wat hij hier predikt”, voegde hij eraan toe, met het argument dat de opgraving “deel uitmaakte van een veel grotere trend”.

De Buttigiegs adopteerden een tweeling in 2021. Nadat hij had aangekondigd dat hij twee maanden vaderschapsverlof zou nemen om bij zijn pasgeboren zoon en dochter te zijn, kreeg Pete Buttigieg een stortvloed aan negatieve reacties van rechtse experts.

“Het is een groter gesprek over het werk dat vrouwen in gezinnen doen, toch?” Chasten Buttigieg toegevoegd. “Alle vrouwen en alle gezinnen uit de weg ruimen en verwachten dat vrouwen thuis blijven en kinderen opvoeden, is volgens mij een behoorlijk vrouwonvriendelijk standpunt, vooral van een man die vorig jaar nog zei dat we meer mensen die adopteren zouden moeten steunen. ”