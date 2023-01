Charts legen nahe, dass Anleger auf „Arbeitspferde“ im Dow Jones Industrial Average setzen sollten, sagt Jim Cramer

Die Aktien stiegen am Freitag, um eine positive Woche für alle drei großen Indizes zu beenden. Der Nasdaq ist in diesem Jahr um 11 % gestiegen, da die Anleger auf weniger aggressive Zinserhöhungen der Federal Reserve gesetzt haben.

„Auch wenn Tech stark ins neue Jahr gestartet ist und es heute wahnsinnig gut war, sagen die Charts, wie sie von Larry Williams interpretiert werden, dass man ein bisschen vorsichtig mit den Showpferden an der Nasdaq sein und auf die Arbeitspferde in wetten muss der Dow“, sagte er.

Jim Cramer von CNBC sagte am Freitag den Anlegern, sie sollten sich von Aktien des Nasdaq Composite fernhalten und stattdessen auf Namen setzen, die im Dow Jones Industrial Average gelistet sind.

Während einige Techniker glauben, dass es ein zinsbullisches Zeichen dafür ist, dass der Index in den letzten zwei Tagen über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gebrochen ist, weist Williams darauf hin, dass der Nasdaq-100 wieder gefallen ist, nachdem er in der Vergangenheit das Niveau durchbrochen hatte, so Cramer.

Anschließend überprüfte er das Tages-Chart des Dow, das bis Februar 2022 zurückreicht.