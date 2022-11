Charts deuten auf eine große Kaufgelegenheit für Öl hin

West-Texas-Mittelstufe Rohöl-Futures, die US-Benchmark für Öl, erlebten diese Woche große Schwankungen, nachdem das Wall Street Journal am Montag berichtete, dass die OPEC-Mitglieder eine Erhöhung um 500.000 Barrel pro Tag für die Dezember-Sitzung der OPEC+ erwägen. Saudi-Arabien dementierte den Bericht später. Nachrichten über Todesfälle im Zusammenhang mit Covid in China am Wochenende trugen ebenfalls zur Volatilität des Öls bei.

Dieses Diagramm zeigt, wie sich Öl zu verschiedenen Zeitpunkten im Laufe des Jahres tendenziell verhält, und zeigt, dass die Thanksgiving-Woche laut Cramer für Öl tendenziell hässlich ist. „Historisch gesehen ereigneten sich einige der verheerendsten Ölrückgänge am oder um den Erntedankfest“, sagte er.

Das Diagramm zeigt, dass die Öl-Futures am Freitag nach Thanksgiving im Jahr 2021 um 10 $ gefallen sind. Rohöl fiel in der Thanksgiving-Woche im Jahr 2018 um 10 % und im Jahr 2014 um fast 14 %, fügte er hinzu.

Garners Erklärung dafür, warum Thanksgiving dem Öl tendenziell solche Schmerzen bereitet, ist, dass die Woche den letzten Handelstag für Öl-Futures im Dezember enthält und dass Ende November oder Anfang Dezember immer ein OPEC-Treffen stattfindet.

„Berücksichtigen Sie die Tatsache, dass Urlaubswochen in der Regel ein sehr geringes Volumen haben, was bedeutet, dass alle Bewegungen dazu neigen, überproportional aufzublasen, weil es nicht dauert [as] viel, um einen Rohstoff – oder offen gesagt eine Aktie – in diesen leichteren Zeiten zu bewegen“, sagte Cramer.

Weitere Analysen finden Sie in Cramers vollständiger Erklärung unten.