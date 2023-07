Ein Umbruch steht bevor Charter-Kommunikation ‚ Kabelfernsehpakete – insbesondere für Sportsender.

Das Kabel- und Breitbandunternehmen gab am Montag bekannt, dass es plant, ein neues, zweistufiges Kabelpaketsystem anzubieten, das es den Kunden ermöglichen wird, eine günstigere Sport-Lite-TV-Option ohne regionale Sportkanäle auszuwählen.

Der entscheidende Schritt kommt, da die Branche damit zu kämpfen hat, dass sich immer mehr Menschen dafür entscheiden, den Kabelanschluss zugunsten von Streaming-Diensten abzuschaffen. Das hat die Sportsender stark belastet und die regionalen Sportnetzwerke besonders hart getroffen, die Ligen und Teams seit langem lukrative Honorare einbringen.

Die Diamond Sports Group, Eigentümerin des größten Portfolios regionaler Sportnetzwerke, hat Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet. Andere Sender haben Direct-to-Consumer-Streaming-Optionen eingeführt, deren Preise das seit langem lukrative Pay-TV-Modell nicht auf den Kopf stellen. Doch sie gelten für Verbraucher oft als teuer und könnten potenzielle Streaming-Kunden abschrecken.

Charter, das zwei eigene regionale Sportnetzwerke besitzt, möchte die Formel ändern. Ab dem dritten Quartal werde das Kabelfernsehgeschäft unter der Marke Spectrum mit zwei neuen Diensten neu gestartet, teilte das Unternehmen mit.

Spectrum Select Plus umfasst das gesamte Sportprogramm des Anbieters und regionale Sportsender, während Spectrum Select Signature bestimmte Sportprogramme zu einem ermäßigten Preis ausschließt.

Die beiden Optionen werden auf Marktbasis im Großteil der US-Präsenz von Charter eingeführt.

Kunden, die sich für die Option mit bestimmten Sportprogrammen entscheiden, erhalten kostenlos Direct-to-Consumer-Streaming-Apps für die lokalen Sportsender in ihrer Region. Charter wird auch in der Lage sein, diese regionalen Sportnetzwerk-Apps an seine reinen Breitbandkunden zu vermarkten und zu verkaufen. Große Netzwerke wie ESPN und FS1 werden weiterhin auf Spectrum Select Signature verfügbar sein.

„Dieses neue Modell ebnet den Weg für einen flexibleren Ansatz gegenüber dem veralteten Verpackungsmodell für den Sport und legt den Fokus dort hin, wo er sein sollte: auf den Kunden“, sagte Tom Montemagno, Executive Vice President für Programmakquise bei Charter, in einer Nachricht freigeben.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Vereinbarungen von Sportsendern in der Vergangenheit dazu führten, dass die Verleiher für die Rechte an den Inhalten zahlen und ihre Programme einer großen Mehrheit der Abonnenten – typischerweise mehr als 80 % – zur Verfügung stellen mussten. Das ist auch dann der Fall, wenn viele dieser Kunden den Kanal nie einschalten.

In Pay-TV-Rechnungen sind in der Regel die Kosten für regionale Sportsendergebühren enthalten. Nationale Sportnetzwerke, wie z Disney Es ist bekannt, dass ESPN zu den teuersten Anbietern für Pay-TV-Anbieter wie Charter und DirecTV gehört.

Charter stellte fest, dass das neue zweistufige System den Sportfans immer noch das bietet, was sie wollen, während es den Nicht-Sportzuschauern eine günstigere Option bietet. Das Unternehmen sagte außerdem, dass das Modell die Sportnetzwerke unterstütze, die Streaming-Optionen verfolgen.

Als sowohl Vertriebshändler als auch Eigentümer ist Charter den Problemen ausgesetzt, mit denen Sportnetzwerke konfrontiert sind. Mit der Übernahme von Time Warner Cable im Jahr 2016 übernahm das Unternehmen zwei regionale Sportnetzwerke – Spectrum SportsNet und SportsNet LA, die Spiele der Dodges und Lakers ausstrahlen. Charter plant außerdem die Einführung einer Streaming-Alternative für diese Kanäle.

Darüber hinaus gaben Charter und DirecTV am Montag eine neue Vertriebsvereinbarung für diese regionalen Sportsender bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Charter einer „deutlich niedrigeren Penetrationsschwelle“ zu, die es DirecTV ermöglichen wird, „ihre Abonnenten, die Programme der Lakers und Dodgers wünschen, besser anzusprechen“. Dadurch kann DirecTV auch günstigere und flexiblere Optionen für Kunden anbieten, die sich nicht für Sport interessieren.

Dan Finnerty, Geschäftsführer von Spectrum Networks, sagte in einer Pressemitteilung am frühen Montag, dass sich die Sehgewohnheiten zwar ändern, Sportprogramme in der regulären Saison jedoch immer noch beliebt seien.

„Angesichts der Tatsache, dass diese Kunden einen relativ kleinen Prozentsatz der gesamten Video-Abonnentenbasis ausmachen und angesichts der deutlichen Zunahme der Direktwahlmöglichkeiten an den Verbraucher muss das Modell für RSNs weiterentwickelt werden, um die Realitäten des aktuellen Marktes widerzuspiegeln“, sagte er Finnerty, Senior Vice President und General Manager von Spectrum Networks. „Mit dieser Vereinbarung unternehmen wir einen Schritt, um das Geschäftsmodell so zu verändern, dass die Kunden mehr Kontrolle haben.“

Korrektur: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um zu berücksichtigen, dass die Spectrum Select Signature-Stufe von Charter weiterhin einige Sportnetzwerke bietet.