Charlie Hall enthüllt, ob er im Weißen Haus über SLOCG gesprochen hat

Liebe für Sexleben von College Girls geht ganz nach oben.

Nach einem Besuch im Weißen Haus am 1. Dezember mit Mama Julia Louis-DreyfusStern Charlie Halle ist aufschlussreich, wenn Joe Biden ist ein Fan der Serie – weil wir vermuten, dass sogar Präsidenten Andrew und Whitney wollen (Alyah Chanelle Scott) zu trainieren.

„Ich konnte ihn nicht fragen, aber weißt du was? Im Dunkeln geschossen, er hat die erste Staffel mehrmals gesehen“, witzelte Hall zu E! Nachrichten. „Er hat bereits mehrere Folgen der zweiten Staffel gesehen. Er kann das Finale kaum erwarten.“

Während Hall hinzufügte, dass er „nicht bestätigen oder leugnen kann, ob das wahr ist“ – Sie wissen, wie der Secret Service sein kann –, enthüllte er, dass bei der Veranstaltung viele DC-Elite ihre Gefühle über eine andere Show seiner Familie teilten: Louis- Die politische Komödie von Dreyfus Veep.

„Ich finde Veep ist in politischen Kreisen sehr beliebt“, erklärte er. „Ich weiß nicht, was das über unser politisches Klima aussagt – wahrscheinlich gar nichts. Aber ja, die Leute kamen definitiv und sagten das, was super lustig war.“