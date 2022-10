Charli D’Amelio veröffentlicht Debütsingle auf Teenage Heartbreak

Charli, die jetzt zusammen ist Landon Barker nach ihrer Trennung 2020 von Chase Hudsonsingt in dem Track: „Aber Gott, sie ist so hübsch und lustig und witzig / Ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe / Und sie hat so viel Glück, denn alles, was ich wollte / Bist du es halte meine Hand.“

Also, was hat sie dazu bewogen, endlich die Klavierballade zu veröffentlichen? Fans haben einen von Charlis größten Unterstützern zu verdanken: ihrem Vater, Mark D’Amelio.

„Mit der Ermutigung meines Vaters bin ich Anfang dieses Jahres ins Studio gegangen, nur um das Singen als Hobby zu betreiben“, sagte Charli. „Mit jeder Schreib- und Aufnahmesitzung wuchs meine Liebe für den Prozess und ich wurde unglaublich stolz auf die Musik, die wir machten.“

Die Tänzerin enthüllte auch, dass dies einer der frühesten Songs war, die während ihrer Zeit im Studio geschrieben wurden, und „schnell zu einem Favoriten wurde“, der junge Liebe und all die damit verbundenen Emotionen darstellt.