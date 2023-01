Chaos und Intrigen regieren am UK High Court

Kubas Rodolfo Davalos trifft am Donnerstag, den 26. Januar 2023, vor dem High Court in London ein. Die kubanische Regierung und eine Investmentfirma streiten vor einem britischen Gericht über jahrzehntealte Schulden, die der kommunistisch geführte Inselstaat angehäuft hat.

CRF1, das 2009 mit dem Aufbau der Position begann, verklagt Kuba und seine ehemalige Zentralbank wegen nur zweier der ihnen gehörenden Kredite in Höhe von mehr als 70 Millionen Dollar. Wenn CRF bei diesem kleinen Teil der gesamten ausstehenden Handelsschulden Kubas, die auf 7 Milliarden US-Dollar geschätzt werden, gewinnt, könnte dies zu weiteren Klagen anderer Schuldner führen, wobei die Forderungen gegen Kuba in die Milliarden gehen.

„Für CNI ist ein Rechtsstreit unattraktiv“, sagte der Vorsitzende des Fonds, David Charters, am Donnerstag, dem vierten Verhandlungstag. „Es ist langsam, es ist teuer, es ist zeitaufwändig. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, die andere Seite an den Tisch zu bringen, dann muss man diesen Weg einschlagen.“

Der Fonds hat Kuba wegen unbezahlter kommerzieller Kredite im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar aus den 1980er Jahren verklagt, als Fidel Castro noch die Insel regierte. Die Schulden sind so alt, dass sie auf Deutsche Mark lauten, eine Währung, die 2002 durch den Euro ersetzt wurde. Wenn Kuba verliert, könnte dies die Nation am Ende Milliarden kosten.

Laut Gerichtsakten und Zeugenaussagen schickte CRF mehrere Briefe an die kubanische Regierung und bot Kuba einen „Debt-for-Equity Swap“ an – nicht ungewöhnlich bei Umschuldungen, an denen Länder mit wenig Bargeld beteiligt waren. Bei einem solchen Geschäft erhält der Gläubiger eine Konzession oder das Eigentum an einem staatlichen Eigentum wie einem Flughafen oder einem Hafen. Die Gläubiger investieren dann in den Vermögenswert und erhalten einen Teil oder alle Einnahmen aus dem Vermögenswert.

Einige der dramatischsten und kämpferischsten Aussagen kamen von Raúl Olivera Lozano, einem ehemaligen Beamten der Banco Nacional de Cuba, der jetzt eine 13-jährige Haftstrafe in Kuba verbüßt. Er wurde verurteilt, weil er zugestimmt hatte, ein Bestechungsgeld von 25.000 Pfund als Gegenleistung für die Unterzeichnung von Papieren anzunehmen, die es ermöglichten, die fraglichen Schulden an CRF zu übertragen, was es dem Fonds dann ermöglichte, Kuba zu verklagen.

Aber Olivera Lozano sagt, er sei nie bezahlt worden. „Ich habe dieses Dokument erstellt, weil ich wirtschaftliche Vorteile und das Geld erwartet habe“, sagte er per Videolink aus Kuba aus und fügte hinzu, dass der CRF-Vertreter „dem nicht nachgekommen sei und ich festgestellt habe, dass ich von diesem Herrn benutzt worden bin“, und bezog sich dabei auf Jeet Gordhandas , ein CFR-Vertreter.

CRF hat behauptet, die Bestechungsvorwürfe seien „skurril“ und wurden von der kubanischen Regierung nur gefälscht, um die Nichtzahlung der Schulden zu rechtfertigen.

Obwohl es dramatisch sein mag, ist der Bestechungsvorwurf kein Kernstück der Verteidigung Kubas. Stattdessen haben sich die Anwälte der Regierung auf rechtliche Auslegungen kubanischer Gesetze, unsachgemäßen Papierkram und die Frage konzentriert, ob CRF die kubanische Regierung zu Recht verklagen könnte

Obwohl die ausgefallenen Schulden Kubas fast 40 Jahre alt sind, gibt es einen Präzedenzfall für Anleihegläubiger, die noch länger warten. Mehr als 300.000 Inhaber russischer Anleihen aus der Zarenzeit, mit denen die Bolschewiki nach der Revolution 1917 in Verzug geraten waren, erhielten im Jahr 2000 Zahlungen.

Aufgrund des US-Embargos gegen Kuba ist es amerikanischen Investoren untersagt, kubanische Schulden zu besitzen und damit zu handeln, was einige Frontier-Market-Hedgefonds-Manager in den USA frustriert Platz an einem künftigen Verhandlungstisch.

Abgesehen von den europäischen Handelsschulden sind immer noch fast 6.000 amerikanische Forderungen von Einzelpersonen und Unternehmen ausstehend, deren Eigentum in den 60er Jahren von der Castro-Regierung beschlagnahmt wurde.

John Kavulich, der Leiter des US-Cuba Trade & Economic Council, verfolgt den Prozess im Namen amerikanischer Unternehmen mit noch ausstehenden Ansprüchen aufmerksam.

„Das war kein elegantes Spektakel“, sagte er. „Unternehmen und Finanzinstitute beobachten, und bisher ist die Botschaft, die sie von der Klage und dem Prozess erhalten haben, Kuba zu meiden.“