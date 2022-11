Chaos im Onlinedienst: Was ist los mit Twitter?

Stand: 07.11.2022 09:09 Uhr

Twitter ruht nicht. Zunächst entließ der neue Chef Elon Musk die Hälfte der Belegschaft, was sogar die UN kritisierte. Nun stockt die Einführung einer kostenpflichtigen Verifizierung – und die ersten entlassenen Mitarbeiter kehren zurück.

Von Katharina Wilhelm, ARD Studio Los Angeles

Die Twitter-Übernahme begann mit einem Paukenschlag: Etwa jede zweite Stelle wurde gestrichen, viele Mitarbeiter erfuhren per E-Mail davon. Elon Musk hatte zuvor die Chefetage und den Vorstand entlassen.



HR-Logo Katharina Wilhelm

ARD-Studio Los Angeles

Unter anderem soll das sogenannte META-Team auf Twitter aufgelöst worden sein. Das Team wurde im vergangenen Jahr gegründet, um beispielsweise die Algorithmen von Twitter auf Rassismus zu untersuchen.

Die Entlassungen riefen nun auch Volker Türk, Hochkommissar für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen (UN), auf den Plan. In einem offenen Brief forderte er Elon Musk auf, die Menschenrechte auf Twitter zu respektieren:

Twitter ist Teil einer globalen Revolution, die unsere Art zu kommunizieren verändert hat. Aber ich schreibe mit Sorge über unseren digitalen öffentlichen Raum und die Rolle von Twitter darin. Wie alle Unternehmen muss Twitter die mit seiner Plattform verbundenen Schäden verstehen und Maßnahmen ergreifen, um sie anzugehen. Die Achtung unserer gemeinsamen Menschenrechte soll die Leitlinien für die Nutzung und Weiterentwicklung der Plattform vorgeben. Kurz gesagt, ich fordere Sie dringend auf sicherzustellen, dass die Menschenrechte im Mittelpunkt der Verwaltung von Twitter unter Ihrer Führung stehen.

Twitter hat auch Auswirkungen auf das wirkliche Leben

Dass sogar die Vereinten Nationen etwas zur Twitter-Übernahme zu sagen haben, liegt wohl an der Relevanz von Twitter und daran, dass nicht alles, was im virtuellen Raum geschrieben wird, dort bleibt, sondern im realen Leben wirkt.

Während der Proteste des Arabischen Frühlings fungierte unter anderem Twitter als Megaphon und ermöglichte es den Demonstranten, sich zu versammeln. Unter dem Hashtag #blacklivesmatter organisierten Menschen Proteste gegen Rassismus. Gleichzeitig gibt es Hass und Hassreden im Netz – nach den US-Wahlen 2020 wurden dort auch falsche Wahlinformationen und Verschwörungsgeschichten geteilt – dies hat wohl auch den Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar angeheizt.

Die Inhaltsmoderation sollte sich nicht ändern

Die Sorge der Experten: Wie soll die Plattform überwacht werden, wenn viele Mitarbeiter gehen müssen? Wirtschaftsjournalist Kai Ryssdal sagte im Tech-Podcast Pivot, er glaube, Musks Übernahme könne den Zusammenhalt in den USA zerstören, ähnlich wie die Präsidentschaft von Donald Trump das Land weiter gespalten habe.

Auf einer Investorenkonferenz betonte Musk, an der Moderation der Inhalte habe sich nichts geändert, Hass und Hassreden seien nicht okay. Ob Nutzer wegen Inhalten gesperrt oder gelöscht werden können, soll demnächst ein Gremium entscheiden. Wann genau der Ausschuss antritt, ist noch nicht bekannt. Um Falschinformationen und Bots entgegenzuwirken, soll die Nutzerverifizierung an die kostenpflichtige Version der Plattform Twitter Blue gekoppelt werden. Für acht Dollar im Monat. Zu Elon Musk:

Es geht um Verbrechen, die sich nicht auszahlen. Denn im Moment kostet das Erstellen eines Bots auf Twitter weniger als einen Cent. Die Kosten für Verbrechen sind also so niedrig, und das ist einer der Gründe, warum sich Verbrechen und hasserfülltes Verhalten auszahlen. Aber es ist zu teuer, jetzt 100.000 gefälschte Konten zu haben.

Twitter-Besitzer Elon Musk will, dass die Account-Verifizierung bezahlt wird. Kredit: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Dateifoto

Bezahlte Ticks kommen später

Allerdings haben nicht alle Bots und Fake-Accounts ein blaues Häkchen. Es ist daher fraglich, ob die bezahlte Verifizierung helfen kann, unerwünschte Spam-Accounts oder Fake News zu reduzieren.

Eigentlich sollten die kostenpflichtigen Ticks schon starten. Zunächst nur in den USA. Doch offenbar wird auf Twitter zurückgerudert: Wie die „New York Times“ berichtet, will der Kurznachrichtendienst nun bis nach den US-Zwischenwahlen am 8. November warten.

Stornierungsfehler

Was die Entlassungen betrifft: Der Wirtschaftsdienst Bloomberg hat nun berichtet, dass bei den Entlassungen offenbar Fehler aufgetreten sind. Einige Dutzend gekündigte Twitter-Mitarbeiter wurden angeschrieben und aufgefordert, zum Unternehmen zurückzukehren.

Andere wurden entlassen, bevor das Management erkannte, dass ihre Arbeit und Erfahrung in Zukunft gebraucht werden würden.