Mehr als 50 Menschen wurden bei einer Gewaltattacke auf einem eritreischen Festival in Stockholm verletzt, nachdem eine große Menge regierungsfeindlicher Demonstranten die Veranstaltung stürmte und einen Aufstand auslöste, sagten Beamte der Nachrichtenagentur AFP.

Die Polizei sagte, sie habe am Donnerstag auf das Eritrea-Skandinavien-Festival reagiert, nachdem es Berichte über Zusammenstöße, Brandstiftung und Zerstörung von Eigentum gegeben hatte, und bezeichnete den Vorfall als a „gewalttätiger Aufruhr.“ Lokalen Medien zufolge waren neben Feuerwehr- und Krankenwagen mindestens neun Polizeibusse vor Ort im Einsatz.

Bis zu 1.000 Menschen, die an einer Gegendemonstration in der Nähe des Festivals der pro-eritreischen Regierung teilnahmen, gelang es laut Expressen, Polizeibarrikaden zu durchbrechen und das Veranstaltungsgelände zu verwüsten, Zelte in Brand zu setzen und sich mit Festivalbesuchern zu prügeln. Die Verkaufsstelle stellte fest, dass einige sogar Zeltpfähle gegen Beamte eingesetzt hätten.

Im Internet kursierten Aufnahmen, die angeblich die Auseinandersetzungen zeigen sollen. Eine große Gruppe von Demonstranten wurde dabei gesehen, wie sie eine Polizeiabsperrung durchbrachen, bevor sie zum Festival strömten. Noch ein Clip schien die brennenden Überreste von Zelten nach einem Brandanschlag zu zeigen.

52 Menschen wurden heute in Stockholm verletzt, nachdem eine Menschenmenge von mehr als 1000 Menschen ein eritreisches Festival stürmte. Menschen, die das Festival besuchten, wurden mit Fledermäusen geschlagen und Festivaleinrichtungen niedergebrannt. 4 Polizisten wurden verletzt 🇪🇷🇸🇪 pic.twitter.com/azi95RZGXP — Visegrád 24 (@visegrad24) 3. August 2023

Die Polizei sagte, sie hätten sie festgenommen „ungefähr hundert Leute“ während der Störung und fügten hinzu, dass sie am Tatort geblieben seien, um fortzufahren „Bemühungen, kriminelle Handlungen zu verhindern und die Ordnung wiederherzustellen.“ Zweiundfünfzig Menschen benötigten medizinische Hilfe, acht davon litten darunter „Schwere Verletzungen,“ während insgesamt 15 in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.









Beamte sperrten außerdem vorübergehend einen Abschnitt der Autobahn E18, nachdem dieser von Menschen auf der Flucht vor dem Aufruhr blockiert worden war, und stellten den Verkehr in beide Richtungen ein.

Die seit den 1990er Jahren jährlich in der Nähe der schwedischen Hauptstadt stattfindende Kulturveranstaltung umfasst typischerweise Vorträge, Debatten, Live-Musik, Essen und einen Rummelplatz. Das Festival hat in der Vergangenheit Kontroversen ausgelöst, wobei Kritiker den Organisatoren finanzielle Verbindungen zur eritreischen Regierung vorwarfen. Frühere Ereignisse wurden auch von Anhängern von Dawit Isaak kritisiert, einem schwedisch-eritreischen Journalisten und Dramatiker, der seit 2001 ohne Gerichtsverfahren in dem ostafrikanischen Staat inhaftiert ist.