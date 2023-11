Chaos bij Signa – Benko: Insolventieaanvragen worden voorbereid

De Signa Group van financieel jongleur Rene Benko staat – zo meldde krone.at de afgelopen weken meerdere keren – in vlammen: vrijdagmiddag werd bekend dat er waarschijnlijk niet alleen een faillissementsaanvraag zou worden voorbereid in Signa Holding GmbH, de belangrijkste groepsmaatschappij. Volgens informatie van krone.at worden de Signa-bedrijven geadviseerd door een gerenommeerd internationaal advocatenkantoor.

Tot de belangrijkste groepsmaatschappijen onder de holding behoren Signa Prime Selection AG en Signa Development Selection AG, waar voormalig SPÖ-kanselier Alfred Gusenbauer voorzitter van de raad van commissarissen is. Benko’s kunstwerken worden verkocht. Hoe ernstig de situatie is blijkt uit het feit dat de 46-jarige Signa-oprichter Rene Benko blijkbaar al weken wanhopig probeert om via een van zijn stichtingen twee van zijn meest waardevolle werken uit de kunstcollectie te verkopen. „Spiegel“: Het gaat over „L’Etreinte“ van Pablo Picasso (waarde: ongeveer 17 miljoen euro) en ongeveer één. Zelfportret van Jean-Michel Basquiat, dat voor zo’n tien miljoen euro in de boeken staat. Een woordvoerder van Signa vertelde de bladen ‘News’ en ‘Spiegel’ echter dat er geen sprake was van een nieuwe situatie en dat er gesprekken gaande waren met potentiële financieringspartners. Benko Midden in de onderzoekscommissie worden de zaken ook op een ander front onaangenaam voor Benko. De “COFAG Onderzoekscommissie” onderzoekt of mensen voorrang kregen bij het toekennen van Corona-hulp. De focus ligt op Benko en ondernemer Siegfried Wolf. De onderzoekscommissie zou in december vóór Kerstmis kunnen worden opgericht. Uiterlijk begin volgend jaar zou de ÖVP dit “uitstellen door alle juridische trucs te gebruiken”, aldus SPÖ-financiënwoordvoerder Jan Krainer. De enquêtes onder de respondenten zouden dan in maart of april kunnen plaatsvinden. “Het zal een zeer korte, compacte commissie zijn”, aldus Krainer. Volgens de wet moet dit ongeveer drie maanden vóór de verkiezing van de Nationale Raad eindigen. De SPÖ en FPÖ identificeren een ‘bestuur op twee niveaus’. “COFAG-comité” is slechts de korte naam, aangezien ook andere gebieden kunnen worden onderzocht. Concreet roepen de SPÖ en FPÖ op tot een “onderzoekscommissie naar een bestuur op twee niveaus, omdat leden van de ÖVP-regering de voorkeur geven aan miljardairs.” De uitspraken van Pilnacek zouden ook een probleem kunnen worden. “Het was vanaf het begin duidelijk dat we de COFAG-kwestie nader moesten bekijken.” FPÖ-secretaris-generaal Christian Hafenecker legde de bezorgdheid uit. Het was echter moeilijk om dossiers te verkrijgen in de laatste U-commissie – die werd gewijzigd door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De Vrijheidspartij sloot echter ook niet uit dat de in het geheim opgenomen verklaringen van wijlen chef Christian Pilnacek van de afdeling Justitie over vermeende interventies van Wolfgang Sobotka (ÖVP) een probleem zouden kunnen worden. “Wij hebben de indruk dat een deel van de bevolking hier een voorkeursbehandeling krijgt”, zegt Krainer over de motivatie voor de U-Commissie. Hij verzekerde dat er geen onderzoek zal worden gedaan naar de ‘kleine herbergier’ die Covid-hulp ontving – ‘tenzij de kleine herbergier Sigi Wolf heet’. In totaal heeft het verzoek betrekking op vier bewijsonderwerpen. Naast COFAG vallen daaronder ook ‘informatieoverdracht en interventies’, samenwerking tussen staatsgelieerde bedrijven en staatstoezicht.





