Die gesamte GOP-Konferenz wird am Montagabend alle neun Mitglieder zu einem Kandidatenforum anhören, gefolgt von einer internen Abstimmung am Dienstagmorgen. Und alle werden unter großem Druck stehen, einen Pitch vorzulegen, der eine verärgerte republikanische Partei im Repräsentantenhaus zusammenbringen kann, die voller Spaltungen ist.

„Dies ist meine zehnte Amtszeit im Kongress. „Das ist wahrscheinlich eines der peinlichsten Dinge, die ich je gesehen habe“, sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses für auswärtige Angelegenheiten Michael McCaul (R-Texas) sagte ABC News am Sonntag. „Wir sind als Regierung im Grunde stillgelegt.“

McCarthy, dem Anfang des Monats der Hammer entzogen wurde, nachdem er mit den Demokraten zusammengearbeitet hatte, um einen Shutdown abzuwenden, bezeichnete das Chaos ebenfalls als „peinlich“ für die Partei und das Land und betonte die Notwendigkeit, Emmer – seinen Stellvertreter Nr. 3 – nächste Woche zu wählen.

„Er stellt sich um Längen über alle anderen, die kandidieren wollen“, sagte McCarthy über Emmer in der NBC-Sendung „Meet the Press“. „Wir müssen ihn diese Woche wählen lassen und weitermachen und nicht nur diese Partei zusammenbringen, sondern uns auf das konzentrieren, was dieses Land am meisten braucht.“

Jeder der Kandidaten wird vor der nahezu unmöglichen Aufgabe stehen, sowohl bei einer internen Abstimmung als auch bei einer kniffligen Abstimmung im Plenum erfolgreich zu sein, die den letzten Kandidaten der Partei, den Abgeordneten, zum Scheitern verurteilte. Jim Jordan (R-Ohio), nach drei Runden. Wenn es zur Abstimmung kommt, kann es sich der gewählte Sprecher der GOP nur leisten, vier seiner eigenen Mitglieder zu verlieren. (Jordan verlor am Freitag 22 Stimmen seiner eigenen Partei.)

Aber zuerst müssen die Kandidaten die interne Abstimmung der Republikaner im Repräsentantenhaus gewinnen – keine leichte Aufgabe, da neun Kandidaten im Ring sind.

McCarthy stimmte zu, dass es für Emmer ein „harter Kampf“ sein werde, sich die erforderliche Unterstützung zu sichern, betonte jedoch, dass der Mehrheitsführer „die beste Person für den Job“ sei, und verwies auf seine gesetzgeberische Erfahrung und seine politische Erfahrung als Parteiführer.

Emmer stößt jedoch auf ein großes Problem mit der Basis der GOP: Der frühere Präsident Donald Trump und seine Verbündeten lehnen sein Angebot ab.

„Dies ist keine Zeit für eine Lernerfahrung als Redner“, sagte McCarthy. „Tom wäre in der Lage, den Job anzutreten und ihn zu erledigen.“

Unterdessen ist der jüngste Kandidat – der Abgeordnete für die zweite Amtszeit. Byron Donalds (R-Fla.) – betonte am Sonntag, dass sein Mangel an Erfahrung tatsächlich dazu beitragen könnte, „Einheit in der Konferenz“ zu schaffen. Im Gespräch mit Fox News sagte Donalds, dass jeder Zusammenhalt der GOP „mit einer neuen Stimme in der Führung beginnen würde“.

Da das Repräsentantenhaus immer noch nicht handlungsfähig ist, werden viele Gesetzgeber angesichts der Frist für die staatliche Finanzierung in weniger als einem Monat immer besorgter. Es wird auch erwartet, dass der Senat bald seine eigene Version des 106-Milliarden-Dollar-Soforthilfeantrags von Präsident Joe Biden für Israel, die Ukraine, die Südgrenze und andere Themen verabschiedet – was den Druck auf das Unterhaus erhöht.

Stellvertretender Sprecher Patrick McHenry hat erklärt, er sei offen für eine Abstimmung, die seine Befugnisse vorübergehend erweitern würde, so dass die Gesetzgebungstätigkeit wieder im Unterhaus stattfinden könnte. Doch mehrere Republikaner lehnten diese Idee während einer längeren Sitzung letzte Woche ab. Eine formelle Abstimmung zur Ermächtigung McHenrys als Interimssprecher würde mit ziemlicher Sicherheit die Hilfe der Demokraten erfordern, was nach Ansicht der Konservativen die Unruhen innerhalb der GOP noch weiter anheizen könnte.

„Ich hoffe, dass sie bald einen Redner bekommen, denn das sendet eine schlechte Botschaft an unsere Feinde auf der ganzen Welt“, sagte der Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell sagte in einem seltenen Fernsehauftritt bei „Fox News Sunday“.

„Wir haben auch viel zu tun“, sagte McConnell. „Wir müssen Haushaltsgesetze verabschieden. Ich dränge darauf, dass sie das bald endlich abschließen.“