Zehntausende Besucher des „Burning Man“ saßen am Wochenende auf dem Gelände fest. © Rebecca Barger/@rebeccabargerphoto/AP/dpa

Heftiger Regen hatte das Festivalgelände in Black Rock City in einen regelrechten Sumpf verwandelt, der Zugang zum Gelände war tagelang gesperrt. Nun, nach neun Tagen, können die Besucher endlich abreisen.

2 Minuten Lesezeit

05.09.2023 02:05:00

Nachdem tiefer Schlamm tagelang die Zufahrtsstraßen zum Wüstenfestival „Burning Man“ blockiert hatte, konnten seit Montagnachmittag (Ortszeit) Zehntausende Besucher das Gelände im US-Bundesstaat Nevada verlassen. „Das Fahrverbot wurde aufgehoben“, erklärten die Veranstalter. Am frühen Nachmittag befanden sich noch rund 64.000 Menschen auf dem Gebiet mitten in der Wüste. Das Festival, das knapp zwei Autostunden von der nächsten Kleinstadt entfernt stattfindet, konnte wie geplant nach neun Tagen enden. Für Montagabend war die bereits zweimal verschobene Verbrennung des „Brennenden Mannes“ angekündigt – einer riesigen Holzstatue.

Heftige Regenfälle hatten das Festivalgelände in einen regelrechten Sumpf aus dickem Schlamm und Matsch auf der Oberfläche eines ausgetrockneten Sees verwandelt. Autos drohten auf dem schlammigen Boden steckenzubleiben und tagelang durften nur Einsatzfahrzeuge das Gelände betreten oder verlassen. Für medizinische Notfälle stellten die Veranstalter Allradfahrzeuge zur Verfügung. Noch war unklar, wie es zu dem Todesfall auf dem Festivalgelände kam, über den die Veranstalter in der Nacht zum Sonntag informierten. Die Ermittlungen seien noch im Gange, hieß es.

Das „Burning Man“-Festival ist ein Szene-Happening mit Musik- und Kunstveranstaltungen, das jedes Jahr rund 75.000 Menschen anzieht – darunter Künstler, Techno-Fans, Pyrotechniker und Neugierige aus aller Welt. In der Wüste bauen die Teilnehmer aus Zelten und Mobilheimen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Seit einigen Jahren gibt es allerdings auch Kritik an den Veranstaltern und der massiven Ressourcenverschwendung, weil Zehntausende Besucher stundenlang mit ihren Autos in die Wüste fahren und versorgt werden müssen – und weil viele Influencer, Internetunternehmer und andere Prominente kommen manchmal sogar vorbei. Privatjets kommen an.