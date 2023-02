onderschrift wisselen Warner Bros.

Gezien hoe weinig seks of sensualiteit er tegenwoordig in de reguliere Amerikaanse cinema is, is het geen verrassing dat de magische Mike films zijn zo populair. De eerste magische Mike, geregisseerd door Steven Soderbergh in 2012, was een onweerstaanbare showcase voor Channing Tatum en zijn string-and-dance-routine, maar het was ook een scherp, realistisch portret van arme arbeiders die rondkwamen in het Florida van na de recessie. Drie jaar later leunde regisseur Gregory Jacobs met uitbundigheid in het erotische spektakel van dit alles Magische Mike XXLwaarbij de verlangens van vrouwen centraal stonden op een manier waardoor zelfs de eerste film er bezadigd uitzag.

Magic Mike’s laatste dansdie Soderbergh regisseerde op basis van een script van Reid Carolin, is lang niet zo sexy of uitzinnig vermakelijk als zijn voorgangers – of, neem ik aan, als de Magische Mike Live shows die de afgelopen jaren zijn opgekomen. Toch begint de nieuwe film met een doozy van een verleiding. Mike, die zijn stripdagen al lang achter de rug heeft, werkt nu parttime als barman in Miami. Op een avond mixt hij een drankje voor een rijke Londense socialite genaamd Maxandra Mendoza, gespeeld met een mooie mix van kwetsbaarheid en staal door Salma Hayek Pinault.

Max maakt een erg rommelige scheiding door en ze kan wel wat afleiding gebruiken. Als ze erachter komt wat Mike vroeger voor de kost deed, vraagt ​​ze hem om haar een privédansje te geven.

Mike geeft haar waar ze om vraagt, beginnend met een lapdance en voortbouwend op wat lijkt op een uitgebreide thuisgymnastiekroutine. (Er is een grappig stukje vooraf waarin hij het meubilair uitprobeert om er zeker van te zijn dat het het gewicht van zijn acrobatiek kan dragen.) De dansscène is prachtig en hypnotiserend en smaakt naar meer. Maar dan neemt de film een ​​verrassende wending. Max, onder de indruk van de passie en kunstzinnigheid van Mike’s dansen, vraagt ​​hem om met haar terug te komen naar Londen. Daar zal hij de regisseur worden van een toneelstuk in het theater dat ze nu bezit als onderdeel van haar scheidingsovereenkomst.

Het stuk is een somber ogend periodedrama genaamd Isabel Ascendant, en Max denkt dat het een enorme eigentijdse revisie nodig heeft, met meer warmte en meer urgentie – en, ja, een ensemble van mannelijke strippers. En dus beginnen zij en Mike met het rekruteren van de beste en heetste dansers die ze kunnen vinden, die nog nooit eerder in het openbaar hebben uitgekleed, hoewel ze wild genoeg zijn om het eens te proberen. Magic Mike’s laatste dans heeft een aanstekelijke energie om een ​​show op te zetten, plus wat wrang familiedrama met dank aan Jemelia George als de sarcastische tienerdochter van Max. Terwijl de echtscheidingsprocedure van Max voortduurt, wordt haar relatie met Mike haar eigen complicatie.

Soderbergh heeft er altijd van gehouden om verwachtingen te ondermijnen, en hier lijkt hij vastbesloten om veel van de geneugten die we gewend zijn van de Magic Mike-films kort te sluiten.



De mogelijkheid van langdurige romantiek speelde niet echt een rol bij de eerste twee magische Mike films, die allemaal gingen over vluchtige transactionele ontmoetingen. Ik denk dat dat maakt Magic Mike’s laatste dans het meer volwassen, doordachte entertainment, en ik weet niet zeker of dat helemaal een goede zaak is. Begrijp me niet verkeerd: Tatum en Hayek Pinault hebben een chemie op het scherm die zowel romantisch als samenwerkend is. De creatieve heen en weer gaande acties van hun personages worden een visie op gendergelijkheid in actie: Max wil het vrouwelijke publiek van haar toneelstuk in vervoering brengen, maar daarvoor heeft ze Mike’s intelligentie en expertise nodig. Toch is er iets te plichtsgetrouw en zelfs saai aan de manier waarop de wederzijdse aantrekkingskracht van de personages uiteindelijk uitpakt.

Soderbergh heeft er altijd van gehouden om verwachtingen te ondermijnen, en hier lijkt hij vastbesloten om veel van de geneugten die we gewend zijn van de magische Mike films. Het dansen en het strippen voelen deze keer tammer aan. We leren de dansers niet echt kennen als personages, en ik miste de ordinaire mannelijke kameraadschap van Mike’s oude strippervrienden, gespeeld door acteurs als Matt Bomer en Joe Manganiello, die in slechts één korte scène voorkomen. Tegelijkertijd is er iets passends aan hoe gedempt en zelfs melancholisch deze film aanvoelt. Zoals de titel suggereert, Magic Mike’s laatste dans gaat over een man die zijn roeping vaarwel zegt en het stokje doorgeeft aan de volgende generatie. Strippen was nooit zijn droombaan, maar het was goed voor hem zolang het duurde, en ook voor ons.