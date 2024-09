Sindsdien is 2018 de dag van het einde van het jaar. Wie de Britse Daily Mail meldt, is de scheiding van de twee nu officieel doorgegaan.

Channing Tatum en Jenna Dewan nemen afscheid van elkaar

De twee hebben een relatie met elkaar, wat ervoor zorgt dat de regio end-to-end is. Sowohl Tatum as auch Dewan bekijkt het bericht op de gegenereerde Unterhaltszahlungen. Vader vermijdt dat het ex-koppel overtredingen begaat tijdens de juridische procedure van deze maand.

Channing Tatum en Jenna Dewan zitten in 2018 na hun laatste jaar, ze zijn blij met hun werk in oktober. Beiden kennen elkaar sinds 2006 na „Step Up“ en brachten twee jaar samen door. 2009 volgde de hoge tijd, 2013 kam de gemeinsame Tochter Everly (11) naar Welt.

Streit een „Magic Mike“-Einnahmen

Daarna is er een langdurig succes over het geweldige karakter van de filmreeks „Magic Mike“, in de film die werd gespeeld. De film werd gefilmd tijdens de bezichtiging van Tatum en het publiek en het publiek met hun financiële steun. Op de Grundlage werd Jenna Dewan Anspruch op Gewinne, de film eeningespielt hat. Andere argumenten die aan de orde zijn, zijn de vraag of de financiële informatie van Dewan „in de toekomst een vertegenwoordiger van de regering of de Einkommen“ is, weigert.

Privé, jullie zijn allebei blij met elkaar: 2019 erkent dat de ex-partner „juridisch leeg“ is. Tatum woont sinds 2021 bij Zoë Kravitz (35) en is gekeurd. Dewan is getrouwd met Steve Kazee (48) en heeft nog twee kinderen: Sohn Callum (4) en de in juni geboren Tochter Rhiannon.