Indien will mit dem Start seiner Chandrayaan-3-Mission am Freitag erst das vierte Land werden, das eine kontrollierte Landung auf dem Mond durchführt.

Chandrayaan, was auf Sanskrit „Mondfahrzeug“ bedeutet, wird voraussichtlich um 14:30 Uhr Ortszeit (5 Uhr ET) vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh starten.

Es ist Indiens zweiter Versuch einer sanften Landung, nachdem sein vorheriger Versuch mit der Chandrayaan-2 im Jahr 2019 gescheitert war. Seine erste Mondsonde, die Chandrayaan-1, umkreiste den Mond und landete dann 2008 absichtlich auf der Mondoberfläche.

Chandrayaan-3 wurde von der Indian Space Research Organization (ISRO) entwickelt und besteht aus einem Lander, einem Antriebsmodul und einem Rover. Ziel ist es, sicher auf der Mondoberfläche zu landen, Daten zu sammeln und eine Reihe wissenschaftlicher Experimente durchzuführen, um mehr über die Zusammensetzung des Mondes zu erfahren.

Nur drei anderen Ländern ist das komplizierte Kunststück gelungen, ein Raumschiff sanft auf der Mondoberfläche zu landen – die Vereinigten Staaten, Russland und China.

Indische Ingenieure arbeiten seit Jahren am Start. Ihr Ziel ist es, Chandrayaan-3 in der Nähe des anspruchsvollen Geländes am unerforschten Südpol des Mondes zu landen.

Indiens erste Mondmission Chandrayaan-1 entdeckte Wassermoleküle auf der Mondoberfläche. Elf Jahre später gelangte Chandrayaan-2 erfolgreich in die Mondumlaufbahn, sein Rover landete jedoch auf der Mondoberfläche. Auch sie sollte den Südpol des Mondes erkunden.

Damals lobte der indische Premierminister Narendra Modi die Ingenieure hinter der Mission trotz des Scheiterns und versprach, weiter an Indiens Raumfahrtprogramm und seinen Ambitionen zu arbeiten.

Indien hat seitdem etwa 75 Millionen US-Dollar für seine Chandrayaan-3-Mission ausgegeben.

Indiens Raumfahrtprogramm reicht mehr als sechs Jahrzehnte zurück, als es eine junge unabhängige Republik und ein zutiefst armes Land war, das unter einer blutigen Teilung litt.

Als das Land 1963 seine erste Rakete ins All schickte, war es den Ambitionen der USA und der ehemaligen Sowjetunion, die im Weltraumwettlauf weit vorne lagen, nicht gewachsen.

Heute ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt und seine fünftgrößte Volkswirtschaft. Es verfügt über eine aufstrebende junge Bevölkerung und ist die Heimat eines wachsenden Innovations- und Technologiezentrums.

Und Indiens Weltraumambitionen haben unter Modi aufgeholt.

Für den Führer, der 2014 mit dem Versprechen von Nationalismus und zukünftiger Größe an die Macht kam, ist Indiens Raumfahrtprogramm ein Symbol für die wachsende Bedeutung des Landes auf der Weltbühne.

Im Jahr 2014 erreichte Indien als erstes asiatisches Land den Mars, als es die Mangalyaan-Sonde für 74 Millionen US-Dollar in die Umlaufbahn um den Roten Planeten brachte – weniger als die 100 Millionen US-Dollar, die Hollywood für den Weltraumthriller „Gravity“ ausgegeben hat.

Drei Jahre später startete Indien eine Rekordzahl von 104 Satelliten in einer Mission.

Im Jahr 2019 gab Modi in einer seltenen Fernsehansprache bekannt, dass Indien bei einem angeblichen Anti-Satelliten-Test einen seiner eigenen Satelliten abgeschossen hatte und damit eines von nur vier Ländern war, die dies taten.

Im selben Jahr sagte Kailasavadivoo Sivan, ehemaliger Vorsitzender der ISRO, Indien plane, bis 2030 eine unabhängige Raumstation zu errichten. Derzeit stehen Expeditionscrews nur die Internationale Raumstation (ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Länder) und die chinesische Raumstation Tiangong zur Verfügung .

Die rasante Entwicklung und Innovation haben die Raumfahrttechnologie zu einem der heißesten Sektoren Indiens für Investoren gemacht – und die führenden Politiker der Welt scheinen dies zur Kenntnis genommen zu haben.

Als Modi letzten Monat US-Präsident Joe Biden zu einem Staatsbesuch in Washington traf, sagte das Weiße Haus, dass beide Staats- und Regierungschefs eine stärkere Zusammenarbeit in der Weltraumwirtschaft anstrebten.

Und Indiens Weltraumambitionen enden nicht beim Mond oder Mars. ISRO hat auch vorgeschlagen, einen Orbiter zur Venus zu schicken.