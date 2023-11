Champions League: Union Berlin voor Europapokal-Aus

Status: 29.11.2023 22:59 Uhr

Ze waren student en een man meer, gingen de competitie in en genoten van een wedstrijd tussen 1:1 (1:0) en toch niet bij Sporting Braga. Damit steht fest: Union Berlin zou de groepsfase in der Champions League Wohl als Letzter-benen.

Er zit tenslotte veel kunst in het hart van het werk voor de „Eisernen“ – het belangrijkste in Sachen Spielstil. Vanaf de eerste minuut van de eerste minuut ligt de verbinding tussen de bal en de focus op zichzelf, de eigen bal blijft behouden.

Zorg ervoor dat u een deel van de partij speelt. Weil Berlin aber mit der Leidenschaft is waar, die das Team in de afgelopen jaren was een dergelijke erfenis mogelijk, maar er waren nogal wat prestaties.

Twee kansen brachten Braga de trots van zijn toekomst. Jérôme Roussillon Afhankelijk hiervan ging een Schuss von Simon Banza aus fünf Metern noch im letzten Moment abzublocken (16.), een Kopfball von Alvarao Djalo knapp bij Union-Tor vorbei (28.).

Rot für Niakaté, Tor von Gosens – Union auf dem richtigen Weg

Een eerste stap voor Berlijn zal dan gezet worden. Sikou Niakaté zag een van de topteams van Foulspiel en Kevin Behrens in de Rote Karte (31.) – en de daaruit voortvloeiende tophelft van de Bundesliga-17. zichtbaar. Kevin Volland had niet veel geluk bij de eerste kans, maar hij wist niets van de Tor (37.), maar er waren veel vragen over het eerste doelpunt met de nieuwe trainer Nenad Bjelica. Roussillon bediende Robin Gosens, met het signaal dat Fuß wuchtig das 1:0 erzielte (42.) duidelijk met elkaar verbond.

Dat komt door de tijd die in de pauze is doorgebracht, maar door het feit dat de ervaring er, vanwege de situatie in Berlijn, is bij de verdediging van de huidige Leidenschaft an den Tag zu legen. De beste Beleg dafür kam in de eerste minuut van de Nachspielzeit. Als je vier dagen kans hebt op een gast, kun je bij Torhüter Frederik Rönnow logeren en vervolgens de Union-Abwehr blokkeren tijdens een nieuwe Braga-Schussversuche kurz vor der Linie.

Djalo wirft Union vollkommen aus der Bahn

Maar na het begin van de twee vakanties, Braga den Berliner Bann. Je kunt met een steile pas en een kasteel zwart en wit van bovenaf zien, je kunt nu met een duidelijk zicht in de verte en met behulp van de bal zien, maar met meer duidelijk vermogen (51.). En ook in de Folge waren de Portugezen trots op de unterzahl die deutlich bessere Mannschaft, Ricardo Horta vergab jedoch die nächste Topchance des Gastgebers und schoss knapp am Tor vorbei (61.).

Vakbondsoorlog die Vergangsingen der Vergangen Wochen anzumerken. Na drie maanden wonnen ze meer dan één optreden in Berlijn en ook in Braga waren er nooit gevolgen, dus aan deze ellende kwam een ​​einde. Eerste versie van Bjelica-Team terecht licht die Führung, dan fand es nicht meer zurück ins Spiel. De Unie is immers die eerste Halbzeit nach meer Zeit mal wieder „Union-leuk vinden„Erfolgreich bestRITen.

Braga noch met letter Chance auf das Weiterkommen

Ik was er een tijdje tijdens de reis naar Berlijn, wat erg spannend was vandaag. De Unie moet zeer onaangetast blijven, en er zal geen kans zijn op een toekomstige winter in Europa, maar er zal ook geen kans op succes zijn in de toekomst. Braga stürmte weiter auf das 2:1 en hatte velde Möglichkeiten, seiterte aber immer wieder beide de Abschlüssen (insgesamt 19:6 Torschüsse). Voor Berlijn, David Fofana per Kopf die enzige Chance in der Zweiten Halbzeit (84.).

En zo zij het 1:1, dat is de Folge-hoed, die Braga in de groepsfinale van de SSC Neapel met een belegering met twee Toren Unterschied noch de Achtelfinale daarreichen kann. Derweil zou Union de Gruppenfase bei signaalgever Champions League– Première zichtbaar als Letzter-poten.

Ik heb een groepsspel gespeeld tegen de Rekordsieger Real Madrid-bräuchten de Berliner een Sieg en müssten sisterätzlich darauf hoffen, dass Braga nicht bij het SSC Neapel-punktet. In alle andere gevallen is de wedstrijd van Madrid de laatste van het Europapokal-seizoen voor de Union.