Traumtore, Torwartpatzer – en am Ende ein Debakel für Jürgen Klopps FC Liverpool: The Reds hebben een spectaculaire Champions League-overwinning op de meest bittere Pleite tegen Real Madrid. Die könnte Folgen haben.

Als der Schlusspfiff erklang, werd het meest bekend als een van de achtste finales van de Champions League, het applaudisseren van Zuschauer im Anfield-Stadion, als Zeichen van Anerkennung voor de Gast van Madrid en zur Aufmunterung voor die eigene Mannschaft. Es war zurückhalter, höflicher Applaus, wie im Theater. Die Kop-Tribüne zong die Vereinshymne, das sentimenteel Lied vom Niemalsalleinegehen: “Walk on, walk on …!” Een paar Spieler des FC Liverpool won den Fans aus eenigem Abstand. Trainer Jürgen Klopp klopte sich mit der Hand auf die Brust, allemaal niet zo energiek, die vaak in de strijd om de Champions League-nachten in Anfield zat.

Het is een oorlog die een traumatische verklaring voor FC Liverpool heeft gekregen. 2:5 hatte die Mannschaft das Wiedersehen van Finalgegner der vergangenen Saison tegen Real Madrid verloor, trotse früher Thibaut Courtois’ missglücktes Dribbling. Die gast uit de Spaanse Hauptstadt was een van de meest populaire, was in de Fußballwelt ohnehin Gewissheit, natuurlijk, de man kan niet worden geabstraheerd, de kans is groot dat hij zich niet inschrijft. Zur Pauze hatte Real den Zwei-Tore-Rückstand ausgeglichen, in der twee Halbzeit verarbeitete der Champions-League-Rekordsieger, bang gemaakt door de überragenden Angreifern Vinícius Júnior en Karim Benzema, den FC Liverpool phasenweise zu Konfetti.

Dominantie bij Real, Chaos bij Liverpool

Bij alle Klasse von Real: Jürgen Klopps Mannschaft heeft de hoogste Heimniederlage im Europapokal zelf gekozen. “We gaven alle vijf de doelpunten weg”, aldus de trainer. Met 2:1 door Vinícius Júnior die de Verteidiger Trent-Alexander Arnold en Joe Gomez speelde met tieners van Auftritt en Popstars, met 2:2 schoss van de meest verlässliche Torwart Alisson tegen de Braziliaanse Vinícius Júnior en Landsmann Vinícius Júnior. Als 2:3 van de Éder Militão-actie tegen een vrijgevochten speler, Gomez door een ongewapende Einsteigen, genau, Vinícius Júnior verursacht hatte, met 2:4-aanvalsgomez een Schuss von Karim Benzema ab.

Liverpool-kassier van viertal Gegentor. Keeper Alisson strekt zich vergeblich uit. (Foto: IMAGO/Sportimage)

Sinnbildlich voor de klassikale samenwerking tussen twee mannen, voor de dominantie van Real Madrid en de chaos bij FC Liverpool, staat bij de eerste Treffer der gasten. Fabinho speelde een balletje in Mittelfeld, de tijdloze Luka Modrić schüttelte van de jongere Stefan Bajcetic ab, Karim Benzema liegt Torwart Alisson uit en speelde op de bal tussen Liverpool-Verteidigern hindurch ins Netz. Anfield viel stil. Snel hatte man den kühlen Wind hören könnten, der durch das Stadion wehte.

Gevolg Zuspitzung der bisherigen Saison

Die dismontage leidt tot echte oorlog in zichzelf, zonder de consistente Zuspitzung der bisherigen Saison van FC Liverpool. Der Engelse Vizemeister en Vize-Champions-League-Sieger der vergangenen Spielzeit is nicht mehr wiederzueken. Die Mannschaft is ins tabellenmittelfeld der Premier League en aus beide Engelse Pokalwettbewerben ausgeschieden, vor allem, we zullen de Abwehr teilweise zo brederstandsfähig ist wie nasses Zeitungspapier. Beiden wonnen met 2:0-Siege tegen het Stadtrivalen FC Everton en de nieuwe Newcastle United-hoed van Anfield-Gemeinde Hoffnung, die Liverpool op korte termijn tegen Real Madrid versloeg. Vielleicht hätte die Saison noch ein Erfolg werden gekönnen – met een Triumphzug in de Champions League.

Damit wird es ziemlich sicher nichts. Liverpool staat mooi voor de Achtelfinale-Rückspiel im Bernabéu-Stadion op 15. März praktisch af. En dus oorlog van 2:5 tegen Real Möglicherweise für Längere Zeit das letzte Champions-League-Spiel in Anfield. Wegen van lage wedstrijden in de Liga tegen Liverpool tijdens de eerste editie van 2016/2017 die in de loop van het jaar door de heren werd gespeeld, die in de loop van de jaren werd gekarteld.

Is het einde van een dag?

In de Champions League is Jürgen Klopps Liverpool zu einer Mannschaft für die Ewigkeit reift. De finale van 2018 (Niederlage tegen Real Madrid) en de overwinning van de Henkelpokals 2019 (tegen Tottenham) waren de overwinning van de Engelse Meisterschaft 2020, de Höhepunkt von Klopps die deel uitmaakten van het lange seizoen aan de rivier de Mersey. Jetzt geeft aan dat de Champions League een kans krijgt.

Als 2:5 een echte hoed is, kan het zijn dat de manschaft en de haltbarkeitsdatum überschritten hat. “Liverpool hat unter Klopp oneens unglaublichen Ritt erlebt, aber der Deutsche wird besser als jeder other erswipe, dass dieses Team auseinandergerissen and neu aufgebaut zijn muss”, schrieb der “Mirror”. De “Times” hatte een “totale Kapitulation” seiner Mannschaft gesehen, “Liverpool erlitt dievielleicht schlimmste Niederlage in een van de eerste enttäuschenden Saison”. Aan de slag met Abwehrchef Virgil Van Dijk, Kapitän Jordan Henderson of Torjäger Mohamed Salah sinds 30 jaar of anders. Vor allem das Mittelfeld moet worden versterkt.

Klopp hoe je de meeste bieren kunt krijgen, als je ziet dat de Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr tot 2026 klaar is om de nieuwste ontwikkelingen van de Kaders te kennen. Een seiner Hingabe zu seinem Arbeitgeber gibt es keine Zweifel. Klopps Ziel ist es, een nieuwe grote Liverpool-Mannschaft om te kopen. Die Mannschaft, de Champions League van 2019 en de Engelse Meisterschaft van 2020, werd 2:5 tegen Real Madrid tegen de achtergrond. “Es war ein schwerer Schlag”, zei Klopp, “aber eine Niederlage ist nur eine Niederlage, wenn wir nicht daraus lernen.