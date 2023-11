Champions League, RB-Stab gegen Roter Stern: Timo Werner fehlt krankheitsbedingt

RB Leipzig muss im Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad (Dienstag, 21 Uhr) auf Timo Werner verzichten. Beim Abschlusstraining in Belgrad war der 27-Jährige nicht anwesend. Nach RBlive-Informationen fehlt der Stürmer wegen einer Infektion.

Poulsen: Probleme mit den Adduktoren

Marco Rose sagte zum Ausfall des Nationalspielers: „Er ist so krank, dass er nicht spielfähig ist.“ Der Trainer stellte auch den Einsatz von Sturmpartner Yussuf Poulsen in Frage.

„Yussi hat etwas in ihren Adduktoren“, berichtete Rose. Deshalb trainierte der Däne individuell im Roter Stern-Stadion. Ob der 29-Jährige spieltauglich ist, will sein Trainer am Spieltag entscheiden.

RB fehlen außerdem die Langzeitverletzten Dani Olmo, Willi Orban und El-Chadaille Bitshiabu.