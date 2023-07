Die Hoffnungen der New Saints, in der Champions League weiterzukommen, wurden durch eine 1:3-Niederlage gegen BK Hacken in Göteborg zerstört.

Dank der Tore von Ibrahim Sadiq und Mikkel Rygaard lagen sie bereits in den ersten 13 Minuten des Hinspiels der ersten Qualifikationsrunde mit 0:2 zurück.

Der Meister der walisischen Premier League kam wieder ins Spiel, als Declan McManus in der 32. Minute nach einer Flanke von Jordan Williams einen Kopfball erzielte.

Doch innerhalb von fünf Minuten stellte Even Hovland nach einem langen VAR-Check den Zwei-Tore-Vorsprung der Gastgeber wieder her.

Der nordirische Verein Larne verliert beim CL-Debüt gegen HJK Helsinki

Larne aus Nordirland hatte den denkbar schlechtesten Start in sein Champions-League-Debüt, nachdem er bereits in der dritten Minute mit 0:1 gegen HJK Helsinki verloren hatte.

Der irische Premiership-Meister hat im Heimspiel seiner ersten Qualifikationsrunde einiges zu tun, nachdem Cian Bolger durch ein Foul an Topi Keskinen einen frühen Elfmeter kassierte, der es Bojan Radulovic ermöglichte, per Elfmeter zu punkten.

Larne, der in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss erzielte, steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen eine finnische Mannschaft, die letzte Saison die Gruppenphase der Europa League erreichte.

Die anderen Spiele der ersten Qualifikationsrunde der Champions League am Mittwoch…

Astana 1:1 Dynamo Tiflis

FCV Farul Constanta1-0 Sheriff Tiraspol

Die Spiele der ersten Qualifikationsrunde der Champions League am Dienstag…

Shamrock Rovers 0-1 Breidablik

Banants Eriwan 0:1 Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps1-2 Qarabag FK

VMFD Zalgiris 0:0 FC Struga

Hamrun Spartans 0-4 Maccabi Haifa

Olimpija Ljubljana 2:1 Valmiera

Raków Czestochowa 1:0 FC Flora Tallinn

Ballkani 2:0 Ludogorets

KI Klaksvík 0:0 Ferencvaros

Partizani Tirane1-1 BATE Borisov

ECL-Qualifikation: Doyle gibt St. Patrick’s späte Hoffnung gegen Dudelange

Der eingewechselte Mark Doyle erzielte in der 93. Minute ein Tor und sicherte damit St. Patrick’s die Rettung im Erstrunden-Qualifikationsspiel der Europa Conference League, nachdem das Hinspiel mit 1:2 gegen den Luxemburger Düdelingen verloren wurde.

Der 24-Jährige war erst etwas mehr als zehn Minuten auf dem Platz, als er sein erstes Europapokaltor erzielte, nachdem Tommy Lonergans abgeprallter Schuss in der Nachspielzeit bei ihm landete und der Mannschaft der irischen Premier Division Hoffnung für das Heimspiel nächste Woche gab.

Manager Jon Daly hatte gesagt, dass er sich vor dem Spiel nicht ausreichend vorbereitet fühlte, da es so wenig Filmmaterial vom 16-fachen nationalen Meister gab, den sie sich letztes Jahr ansehen mussten, was seiner Meinung nach dazu führte, dass sie gegenüber ihren Gegnern benachteiligt wurden.

Ob das nun eine Rolle spielte oder nicht, St. Pat’s, derzeit Zweiter in der Irish Premier Division, geriet in der 24. Minute in Rückstand, als Oege-Sietse Van Lingen einen Flachschuss knapp im Strafraum verwandelte.

Van Lingen scheiterte an einem zweiten Treffer durch eine gute Parade von Dean Lyness, der dann nach einer Stunde gut gegen Samir Hadji parierte, doch sein Tor wurde Sekunden später erneut verfehlt, als Yahcuroo Roemer die Führung der Gastgeber durch einen Gegenangriff verdoppelte.

Was sind die wichtigsten Termine für die Saison 2023/24?

Der Premier League Die Saison beginnt am Wochenende vom 11. bis 13. August und endet neun Monate später, am 19. Mai 2024.

Zwischen dem 14. und 20. Januar findet eine Spielerpause in der Zwischensaison statt. Um dem überfüllten Zeitplan über Weihnachten und Neujahr gerecht zu werden, finden in diesem Zeitraum keine zwei Runden innerhalb von 48 Stunden statt.

Mittlerweile ist die Carabao-Cup-Finale findet am Sonntag, 25. Februar, statt Europa-League-Finale findet am 22. Mai in Dublin statt Champions-League-Finale wird am 1. Juni im Wembley-Stadion ausgetragen.