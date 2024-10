Der VfB Stuttgart dat de eerste belegering in de eerste Champions League-thuiswedstrijd na ruim veertien jaar voorbij is. De Duitse Fußball-Vizemeister kam gegen Sparta Prag nicht über een 1:1 (1:1) hinaus en hat nach zwei Spieltagen der nieuwe Ligaphase eerst in Punkt. Twee weken na de losse 1:3-Niederlage beim Spaanse titelverdediger Real Madrid bracht Enzo Millot de VfB in de laatste minuut in Führung. Kaan Kairinen (32.) voor 60.000 Zuschauern voor Traumtor aber der de groene Ausgleich voor de Tsjechische Meister en Pokalsieger.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 4. Spieltag – Sonntag :

St. Pauli speelt eerste Saisonpunkt tegen RB Leipzig

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Champions League :

Bayern wint van Zagreb, Stuttgart verliest in Madrid

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 5. Speeldag – Samstag :

München en Leverkusen spelen remis



“Zurück in Europa” staat op een groot spandoek in de VfB Fan Curve. Voor het eerst sinds 5334 Dagen in de Stuttgarter Arena met de beroemde Koninklijke Hymne. Die ‘brutale’ Vorfreude, die Kapitän Atakan Karazor had in de Mannschaft ausgemacht, zat ook in de gelederen. Onder de VfB erwischte den erhofften Traumstart.

Millot trifft früh, Sparta zweimal Aluminium

Millot, die 5:1 furieus is in de Bundesliga tegen Borussia Dortmund, speelt een week met de überragende Mann, de aanval op een flank van Maximilian Mittelstädt uit de 1:0-lijn tegen de 1:0-lijn. Allerdings: Die Führung passte nicht so wirklich zum Spielverlauf. Sparta was werkelijk de beste ploeg. Het offensief was de Gästen mal die Präzision, mal das Glück – wie beim Pfostenreffer von Martin Vtik (13.).

De dynamiek, het Stuttgarter-spel vanaf het begin en de uitleg van gasttrainer Erik Friis, brachten de Zwaben naar het eerste seizoen van hun races. Wanten in de fase, in het geval dat de controle het beste is, is het veld van de Ausgleich. Kairinen setzte einen Freistoß herrlich ins straight upper Eck.

Het feest bleef stil. De VfB had dezelfde doelpunten, wat resulteerde in het succes van de Liga-fase toen RB Salzburg 3-0 scoorde, maar er waren ook problemen – en geen groot succes. Veljko Birmancevic met een kopbal van Latte (39.).

VfB erhöht den Druck – Nübel rettet

Birmancevic was ook van de partij nadat de Paus snel naar Führung werd gebracht. De woede verschilt van de vrije geest van VfB-doelman Alexander Nübel (55.) – die in een fase zit, in de aard van de mensen uit Stuttgart die zo’n geweldige man waren.

Tussen ons tweeën bestaat er een verschil tussen de VfB en de Schlagzahl. Trainer Sebastian Hoeneß bracht nog een Chris Führich mee voor Ermedin Demirovic en de functionele National Stürmer Deniz, die ook bij de hele show betrokken zijn. De gasten genieten van hun twee doelpunten en het beste van Sparta met hun Bal Besitz-Anteilen op de eigen helft. Het voelt aan als een heldere Chancen. Het feest wordt dus gespeeld in de Stuttgart Champions League-thuiswedstrijd met het lokale FC Barcelona in februari 2010 – met een score van 1:1.

© dpa-infocom, dpa:241001-930-249290/1