Scharfe Kritik von unserem Rio-Weltmeister!

Mats Hummels ist vom neuen Champions-League-Modus überhaupt kein Fan. In seinem Podcast „Allein ist hart“ sagt Hummels: „Ehrlich gesagt klingt das nach einer Reform, die dafür sorgen soll, dass alle Top-Klubs für immer ihr Geld bekommen.“ Ironisch fügt er hinzu, dass die Vereine dadurch „weiter so Geschäfte machen können wie bisher, was auf keinen Fall in einem Fiasko enden könnte, wenn es irgendwann infrage gestellt wird.“

Hummels nagelt gegen die neue Champions League!

Zur Erinnerung: Seit dieser Saison gibt es einen neuen Modus im Königsklasse Eine Gruppenphase gibt es nicht mehr, alle Teams werden in einer Tabelle aufgeführt. Jeder Verein bestreitet acht Spiele gegen jeweils einen Gegner. Die besten acht Teams kommen direkt ins Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 müssen in die Zwischenrunde. Die zwölf schlechtesten Teams scheiden aus.

Hummels im Training mit AS Rom Foto: AS Roma via Getty Images

Der DFB-Weltmeister von 2014 stellte klar: „Meine erste Reaktion ist, dass ich das nicht mag. Ich bin kein Fan davon. Die Heim- und Auswärtsspiele haben mir gefallen. Ich finde das irgendwie sehr merkwürdig.“ Das neue Format könne laut Hummels zu einem Wettbewerbsnachteil für starke Heimteams führen. Bei der Auslosung könnten die Vereine „Glück oder Pech haben, dass sie die richtigen Spiele bekommen.“

Hummels schlägt Reform der Champions League vor

Überraschender Vorschlag von Hummels: „Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Setzlisten abgeschafft werden. Dass man auch mal Pech haben kann, dass man auch mal in einer Gruppe ist mit, sagen wir mal, Real Madrid, Manchester City, Bayern München und, ich weiß nicht, Paris Saint-Germain. Also dass es auch mal schlecht sein kann.“ Im Moment, findet Hummels, werde zu viel Wert darauf gelegt, dass immer alle Topteams weiterkommen.

Der frühere BVB-Star Hummels wechselte Anfang September in letzter Minute zur AS Rom. Dort saß er im ersten Spiel 90 Minuten auf der Bank und wartet auf die Trainerwechsel zu Ivan Juric (49) wartet nun auf sein Debüt. Am Sonntag gegen Udinese Calcio (18 Uhr, in BILD-Liveticker ) könnte es soweit sein. Am kommenden Donnerstag starten die Römer gegen Athletic Bilbao in die Saison. Europäische Liga .

Auch dort erwartet Hummels der neue Ligamodus…