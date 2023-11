Champions League: Manchester City versus RB Leipzig

Status: 28.11.2023 23:26 Uhr

RB Leipzig passeert in de Champions League tegen Manchester City met een Punkt – maar de nieuwe Taktik kan niet voorkomen dat de volgende Pleite plaatsvindt.

Het grote vervolg was voor RB Leipzig in de lucht: het eindresultaat is 2:3 (2:0) bij Manchester City en er zal geen verdere ervaring zijn. Lois Openda had de ploeg van Trainer Marco Rose in het Champions League-duel met twee doelpunten in de eerste helft van de wedstrijd. Erling Haaland, Phil Foden en Julián Álvarez speelden hun rol tijdens hun verblijf bij de gasten.

Dit komt omdat de Hintergrund, omdat de eerste twee Leipziger Gastspiele in het City-Stadion er graag bij waren, een deutlich betere ervaring: RB verloor zijn kracht met 3:6 toch 0:7. Beide teams waren klaar om zich te kwalificeren voor de Acht Finales.

„Het is hier in geen fase“ RB Keeper Janis Blaswich zei: „Nadat het 2:1 in het Stadion is gebeurd, is het nog steeds een ordentelijk horloge, dat wil zeggen dat het eigenzinnig is ordentelijk naar Schweigen.“

Leipziger Konter

De Saksen begonnen met een zeer sterke Leipzig-verdediging met een 5-4-1-basisformatie – waarbij Trainer Rose goed leefde, dat is hun mannelijkheid met hun Engelse team, compacte actie en niet zo’n geweldige kamer, die beiden deel uitmaakten van Manchester .

En met deze nieuwe behoeften zal rekening worden gehouden. De „Skyblues“ zijn live te zien in het licht van de Leipziger Verteidigungslinien. En ze spelen altijd in één keer met hun risico’s.

Open dag is een kwestie van tijd

En u zult na 13 minuten genieten van uw verblijf in Leipzig: langere afwezigheid van Torhüter Blaswich ten opzichte van het gecombineerde Manchester-Team, en u zult tijdens uw verblijf 1:0 genieten van uw tijd bij ons voor uw gasten.

In de Folge höhten de „Burgers“ het Tempo en de druk op de Leipziger Tor. Het was allemaal zo dat Abschlussversuche zu ungenau, auch weil Star-Angreifer Erling Haaland bis dahin nicht seinen besten Tag hatte.

We zullen blij zijn in deze Druckphase schlug Leipzig erneut zu. Er is geen verschil tussen de veiligheid van de open lucht van de stad Abwehr, namelijk de advocaat Josko Gvardiol, noch geschickt aussteigen und verwandelte zur 2:0-Führung (33.). De grote overschrijding schien nun möglich.

Haaland spreekt erover Anschlusshit

Deze defensieve compactheid zorgt ervoor dat Team Rose in de tweede helft staat. Haaland schreeuwt immers als de beste Stürmer van de wereld. De Noren startten in de Tiefe, bezochten de balpas door de service en legden het traject af tijdens hun tijd bij 1:2-Anschluss (54.).

Alles bij elkaar genomen was de Leipziger von Diese Rückschlag nicht aus der Bahn werfen, behielten ihre Konzentration bei en wehrten sich nach Kraften. Manchester zette alles op alles, er zullen meer resultaten worden behaald.

Phil Foden kon de RB-Abwehr na 70 minuten niet meer tegenhouden. De Offensivspieler loopt in 13 meter in 2:2. En als je met je vrienden alle vragen bekijkt, kun je Álvarez (87.) op acht meter centraal aan de Leipziger Tor overwegen, zodat zij afwezig zijn en het feest 3:2 wordt voor de ploeg van Trainer Pep Guardiola.