Innsbrucks Eishockey-Cracks sorteert met de 5:2-Heimsieg in de Donnerstag om Servette Genf voor de sensatie van de Champions Hockey League. Na de erfolgreichen première in de Königsklasse is het voor de Tiroler am Samstag (18.30 Uhr/ORF Sport+) bij Schweizer Vizemeister Biel weiter.

Die Haie begint met een „magische Nacht“ in die Saison. Die 2300 fans waren met de 5:2-versie van de Schweizer Meister vollig uit de Häuschen, euforisch in hun manschap. Als het om een ​​spel gaat, gaat het in die seizoenen niet vaak mis. Dass wir nach drei Minuten 0:2 hinten waren, noch zurückgekommen sind. Ik weet dat je viel op het feit dat je beseft dat je nu een hockey-spel hebt gespeeld“, zei Brady Shaw, die zijn vlucht sloeg. Bär schrijf Geschichte Lukas Bär gab seinem Team met dem 1:2 das Momentum, schrijf als Eigenbouwspeelgoed met dem ersten Treffer in de Königsklasse Klub-Geschichte. ‚Dat was schon lassig. Umso mehr freut es mich, dass wir das Spielwon haben“, sagte der 26-Jährige.“Das is een grote hoeveelheid Geschichte. Als Luggi zur Bank fuhr, gab ich ihm een ​​feste Umarmung, weil ich so stoz auf ihn war“, erklärte Coach Mitch O’Keefe: „Het is hoe mijn leven is gegaan, wie de Jungs die Sieg wollten. Dieses Team hat sehrviel Herz.“Hexer in TorNeo-Goalie Evan Buitenhuis oorlog herausragend, speel met spektakulären Paraden in de Herzen der Fans. “Je hebt energie verloren”, zei de Kanadier, op 16:47 uur Schüssen vaak op de Mittelpunkt-stand. “Ein bisschen müde bin ich schon”, grijnsde Er am Freitag vor der Abfahrt nach Biel. Die Haie plannen voor Schweizer Vizemeister de volgende staatsgreep. „Der Sieg war ein großartiges Gefühl, ist aber nun une Erinnerung. Wir sind wieder der Außenseiter, haben keinen Druck, wollen uns aber beweisen“, zei O’Keefe. Auch Biel begon met een 3:1 tegen Kosice erfolgreich in de Champions Hockey League. Innsbruck – Genf 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). Tore: Bär (28.), Roy (33., 60/EN), Shaw (39./PP2), Mackin (59./EN); Hartikainen (2.), Praplan (3.).

Champions League – „Magische Nacht“ gibt den Haien viel Kraft enorm

