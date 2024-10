Tor-Spektakel in Zweiten Spieltag der Champions-League!

Nicht nur der BVB (7:1 tegen Celtic Glasgow) oorlog in Baller-Laune. Auch Barcelona en ManCity zündeten de Tor-Turbo. Alle dienstagspellen in het overzicht!

Barça – Young Boys Bern 5:0

Achter Sieg voor Barça-coach Hansi Flick (59) in hun matchplay!

Gezien Bern zullen de Catalanen de frustratie ervaren van de eerste Liga-Pleite (2:4 tegen Osasuna) en de Auftaktniederlage in de Koninklijke Klasse (1:2 tegen Monaco) van de Seele.

Ohhh interessant Anzeige Ohhh interessant Anzeige

Ex-Bayern Stürmer Robert Lewandowski (36) geniet van een dubbelpakket (8. Minuut/51. Minuut)!

8. minuut: Raphinha scheidde immers eerst de oorlog, de Pole den Ball aus enkele meters schoon.

51. Minuut: Na nog een Ecke zet Inigo Martinez de Kugel op Lewy. Dieser muss nur noch den Kopf hinhalten.

Onder Flick weet Lewandowski wie de Fließband is en zijn beste Bayern-Zeiten. In dit seizoen werden er acht resultaten behaald in hun finales.

Maar de twee van Lewandowski komen naar Barcelona das Spiel! Raphinha in de 34. Minuut en Inigo Martinez (37. Minuut) daarna voor de Spanjaard. De eigenaar van Camara (81./ET) is Schluss.

Lees Sie auch

Arsenal – PSG 2:0

PSG verliest na de wedstrijd (1:0 tegen Girona) met 0:2 tussen FC Arsenal. DFB-ster Kai Havertz (25) speelt met de Parijse Party Crasher!

20. Minuut: Trossard bedient de Duitsers per Flanke. Geniet van je moment en geniet van het bal in de Tor. Dit is het beste seizoen voor de succesvolle Duitse Premier League-speler (marktwaarde 75 miljoen euro)!

Voor rust loopt Bukayo Saka vrij vrij vanaf de rechterkant, terwijl PSG-doelman Gianluigi Donnarumma vertrekt.

En was de macht Premier-League-Konkurrent Manchester City?

Bratislava – Man City 0:4

De Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola (53) verlaat de Pflichtaufgabeim Slowaakse Hauptstadt-Klub ganz locker.

Bereits nach een viertal wedstrijden liggen op tafel in de Premier-League met 2:0 vooraan. Eerste trifft Ex-Nationalmannschaftskapitän İlkay Gündoğan (8. Minuut). Dann erhöht der Engels Phil Foden (15. Minuut) voor City. Voor de end-to-end ontmoeting met topscorers Erling Haaland (58. Minuut/3:0) en McAtee (74. Minuut/4:0).

RB Salzburg – Stade Brest 0:4

Twee wedstrijden, twee pleidooien – volgende Mega-Klatsche voor de Ösi-Klub!

Was om te beginnen voor Klopp’s ex-co-trainer Pepijn Lijnders (41). Na 0:3 in Praag zum Auftakt verliert der Dritte der österreichischen Liga 0:4 in Außenseiter Stade Brest (Frankrijk).

Voor een dubbelpakket Brighton-Leihe Abdallah Sima (24. Minuut/70. Minuut) zorgt voor de Salzburger Katastrofen-Start in de Königsklasse. Daneben durft Brest’s Mahdi Camara (66. Minuut) en Pereira Lage (70. Minuut) te ervaren in deze Torschützenliste. Kein schöner Abend Salzburg-Torwart Janis Blaswich (33), der von Leipzig ist.

Dortmund – Celtic 7:1

Lees Sie auch

Stuttgart – Praag 1:1

Lees Sie auch

Leverkusen – Milaan 1:0

Lees Sie auch

Alle Ergebnisse in der Oversicht:

Arsenal – PSG 2:0

Salzburg – Brest 0:4

Stuttgart – Praag 1:1

Inter – Belgrado 4:0

Dortmund – Glasgow 7:1

Barcelona – Bern 5:0

Leverkusen – Milaan 1:0

Eindhoven – Lissabon 1:1

Bratislava – Stad 0:4