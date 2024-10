Zweites Spiel, Zweiter Sieg! Bayer Leverkusen begint optimaal aan de Champions League!

Drie dagen na de 1:1 in Bundesliga-Gipfel tegen FC Bayern won Leverkusen 1:0 van Milan. Am ersten Spieltag der Königsklasse hatte de Werkself Feyenoord Rotterdam souverän geschlagen (4:0).

▶ 51. Minuut: Grimaldo legt zijn verwondering uit met de hacke op de frimpong, waarna hij de volgende pagina de Milanese doelman zal voorlezen. Omdat Bonifatius welkom is, zal er in de toekomst een leuke tijd zijn. Dat verdiende 1:0, gleichzeitig der Siegtreffer.

Speler Florian Wirtz (21) over DAZN: “Dat is een goed begin. Laten we dus voor onszelf zorgen.”

Zum Ärger von Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic (42/geann mit Milan twee Italiaanse Meisterschaften). Er is nog tijd deze maand, het is aan de voorzitter van de club.

Ibrahimovic vervolgt zijn wedstrijd tussen de twee Klubs in de Youth League (Champions League van de U19 Teams) . Dort verlor sein Sohn Maximilian (18) met de Mailand Nachwuchs 1:3. Sieben Stunden später is nog steeds voor de professional, niet zu holen.

Zlaten Ibrahimovic in de BayArena Foto: UEFA via Getty Images

Vergessen de defensieve taktik, met der sich Leverkusen zum Remis in München mauerte. Stattdessen wieder von Trainer Xabi Alonso (42) zelebrierte dominante Angriffsfußball.

Schon in de 180 Sekunden hat die Werkself zwei gefährliche Abschlüsse durch Boniface en Hincapié. Maar de Tor valt eerst na de Pauze.

In de eerste rust had Bonifatius een zuivere snee, het doelpunt werd aber genomen (21.). Vorlagengeber Frimpong staat in Abseits.

Milan wacht op de volgende wedstrijd. Hradecky pariert zimal gut gegen Reijnders und Fofana (56./65.), hat beim Latten-Knaller von Hernández Glück (82.). Uiteindelijk werken we aan de topstart, voordat Milan aan het einde is van de 1:3-wedstrijd tegen Liverpool.

Bonifatius Power Foto: Getty Images

Met hun belegeringspolitie Bayer auch a schlimme Bilanz gegen Teams uit de Serie A op. Er waren veel duels tussen Italiaanse mannen en vrouwen die in hun eigen leven samenwerkten: in de halve finale van de Europa League in Rome (2:0). De jongste bitter Laagste Bayer in de eindfinale, 0:3 tegen Atalanta Bergamo.

Het is eind oktober voor Leverkusen Champions League bedankt voor de sterke Franzosen von Stade Brest, die als eerste beide Königsklasses-Spiele won.