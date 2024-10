Dortmund. Borussia Dortmund speelt in de Champions League tegen Celtic Glasgow. BVB-Jungstar Karim Adeyemi überragt. Het feest in de live-ticker.

De BVB begint met het Celtic Glasgow met Kapitän Emre Can auf der Sechs. Marcel Sabitzer zit op de bank. Donyell Malen had een hoge kredietwaardigheid, hij is niet in het Kader. De Viererkette bestaat uit Yan Couto, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck en Julian Ryerson. Vorne stürmt, natuurlijk, Serhou Guirassy.

BVB tegen Celtic – zo speelt Borussia Dortmund in de Champions League

Dit is hoe BVB speelt: Kobel – Couto, Anton, Schlotterbeck, Ryerson – Can, Groß – Adeyemi, Brandt, Gittens – Guirassy.

BVB tegen Celtic Glasgow live: Der Ticker

In het hoofdstuk “Stabilisatie van de vijandelijke strijdkrachten” zei Nuri dat het niet gemakkelijk was om te overleven. Na de volgende Gegentoren in de laatste drie competitiewedstrijden blijven de hoogste prioriteiten van de servicedag (21 Uhr) bestaan, het verdedigende einde van de verdediging zal succesvol zijn. “Je moet een goede restauratie hebben op de Platz. “Wir müssen die Absicherung besser kosten”, zei hij. Wie Brendan Rodgers: 20 jaar geleden de dubbele winnaar in Glasgow in de volgende Premiership-wedstrijd en nog steeds geen kassamedewerkers. “We moeten energie van het veld naar de Tribüne brengen”, zegt Nico Schlotterbeck, intern vertegenwoordiger van BVB. Celtic zei dat ze zullen blijven concurreren tijdens de League, en tijdens de League buiten het einde en de bal zullen marcheren. Ze zijn de beste man in mijn land. Wij durven naar de herfst unterschätzen te kijken.”

Aanvallend, dat wil zeggen niet Sahin en ook niet concreet, stimuleert die ‘Drehzahl’. Nun soll jedoch die Gegentor-Bremse werd gezogen – in Kollektiv. “Unser Torhüter Gregor Kobel is onze eerste Angreifer, onze Stürmer Serhou Guirassy is onze eerste Verteidiger”, aldus Nationalspieler Pascal Groß. De BVB bevond zich in één leerproces: “We zullen dankbaar zijn voor ons plezier, maar we zullen er plezier in hebben om het te spelen.”

BVB tegen Celtic Glasgow: Die Anreise

Met de bus, Neunitzer of auto: Er zijn voldoende openbare parkeerverplichtingen rond het stadion en de te renoveren Westfalenhallen. Voor gasten sinds ze Parkflächen E1-E3 hebben bezocht. Die Parkgebühren belaufen sich für Busse auf 30 Euro en für Pkw auf acht Euro, Bullis ab 2,8 Tonnen kost 20 Euro. Die Ladresse für das Navigationsystem lautet: Remydamm, 44139 Dortmund

Houd er rekening mee dat er extra kosten verbonden zijn aan de universiteiten (Otto-Hahn-Straße). Hier vindt u een pendelbus naar het stadion en kunt u spelletjes spelen.

Mit der Bahn: Het Dortmund Hauptbahnhof ligt ook vlakbij het regionale treinstation „Signal Iduna Park“ of de U-Bahn nabij de halte „Westfalenhalle/Stadion“.

DB Regio stopt met de lijn RE 57 (Dortmund – Winterberg) op de kaart bij SIGNAL IDUNA PARK. Het is een genoegen om een ​​bijzondere ervaring te hebben met de TRI op de Strecke Hamm boven het Stadion eingesetzt. Abfahrt in Hamm is om 18:34 uur, Ankunft bij SIP is om 19:08 uur.

Na het spelen van wedstrijden om 23:26 uur kun je wat tijd in je leven doorbrengen als je in Dortmund Hbf., Kirchderne, Derne en Preußen woont. Na de wedstrijd om 23.36 uur kun je genieten van de TRI in het stadion vóór de Hamm. Ankunft in Hamm is om 00:15 Uhr.

BVB: Meer nieuws en hints van Borussia Dortmund