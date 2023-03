Terwijl de achtste finales van de Champions League beginnen aan de cruciale wedstrijden in de tweede etappe, halen de voetbalschrijvers van Sky Sports de belangrijkste gespreksonderwerpen uit de opvallende ontmoetingen.

Potter’s grootste Chelsea-wedstrijd tot nu toe?

Chelsea pakte in 2023 hun tweede overwinning in 12 wedstrijden in alle competities tegen Leeds





Graham Potter zwoer “alles te onderzoeken” om te proberen een alarmerende reeks van vorm te stoppen die Chelsea in 2023 slechts één keer had zien winnen voorafgaand aan de terughoudende 1-0 overwinning op Leeds op zaterdag.

De krachtige kopbal van Wesley Fofana was de eerste keer dat zijn ploeg sinds 15 januari thuis scoorde, en slechts een tweede doelpunt in zeven wedstrijden in alle competities.

Na drie opeenvolgende ‘clean sheets’ in januari en februari hoopt Potter dat hij een tijdelijke oplossing heeft gevonden om Thiago Silva te dekken na zijn kniebandblessure, maar het resultaat verdoezelde de scheuren van de prestatie.

Het was niet overtuigend, maar het stoppen van de rotting was het enige dat telde. Het heeft Potter tijd gekocht terwijl er nog geen duidelijk teken is dat spelers die in januari hebben getekend voor een bedrag van £ 315 miljoen, een samenhangende eenheid vormen.

Nog steeds 11 punten verwijderd van de vierde plaats in de Premier League, zou Chelsea’s beste hoop op kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen verschijnen door de competitie te winnen. Het is erop of eronder voor Potter.

Wesley Fofana scoorde zijn eerste Premier League-doelpunt in zijn 42e optreden in de competitie





De houding van de eigenaars ten aanzien van de toekomst van de manager op de lange termijn, die tot nu toe standvastig steunde, begint te veranderen.

Chelsea moet hun slechte staat van herstel verbeteren wanneer ze achterop raken. Dit is wanneer ze karakter moeten tonen.

De ploeg van Potter heeft de laatste negen wedstrijden verloren waarin ze als eerste moesten incasseren, en het vertrouwen was zichtbaar weggevloeid uit het team toen ze vroeg in de tweede helft van de 2-0 nederlaag tegen Tottenham tegen het einde van vorige maand een doelpunt onderuit gingen.

Chelsea moet nu laten zien dat ze een hoek om zijn gegaan, dat er geen probleem is met de mentaliteit, maar elk gevoel van momentum zal ontsporen als Borussia Dortmund ze uit Europa dumpt.

Ben gronden

Kan recordbreker Mbappé krijgen wat hij wil van PSG?

Het was een goede week voor Kylian Mbappé, die zaterdagavond met zijn 201e doelpunt voor de club het doelpuntenrecord van Paris Saint-Germain brak.

Het is een belangrijke mijlpaal voor de 24-jarige aanvaller, maar nu richt de aandacht zich weer op de Champions League, de enige trofee die de Fransman in zijn carrière is ontgaan.

Kylian Mbappé is nu de recordscorer van PSG, maar zit nog steeds achter de Champions League aan





PSG gaat woensdagavond de terugwedstrijd van de laatste 16 in bij Bayern München met een 1-0 achterstand van de eerste ontmoeting in Parijs. De Franse kampioenen zullen een grote prestatie nodig hebben om vooruitgang te boeken en zullen zich waarschijnlijk tot hun talisman nr. 7 wenden voor inspiratie.

Maar mocht PSG in dit vroege stadium de competitie verlaten, dan zou dat leiden tot een golf van speculaties over de toekomst van Mbappé in Parijs. Kan PSG Mbappé de trofee bezorgen die hij zo graag wil?

De speler zelf is ervan overtuigd dat de fortuinen van de Champions League zijn toekomst niet zullen bepalen, maar Mbappé zou 25 zijn tegen de tijd dat de volgende knock-outfase eraan komt. Hij gaat zijn beste tijd in en zou bij de best mogelijke club willen zijn om meerdere Europese onderscheidingen te behalen die passen bij zijn status.

Sam Blitz

Bynoe-Gittens volgt de voorbeelden van Sancho en Bellingham

Jude Bellingham is niet de enige Engelsman die dinsdagavond staat te popelen om indruk te maken als Borussia Dortmund Chelsea op Stamford Bridge treft. Zijn in Londen geboren teamgenoot Jamie Bynoe-Gittens zou zelfs nog gemotiveerder kunnen zijn.

De vleugelspeler, een jaar jonger dan Bellingham op 18-jarige leeftijd, is nog geen begrip in Engeland, maar hij is zeker bekend bij Chelsea – en niet alleen vanwege zijn cameo in de heenwedstrijd van vorige maand. Als jongen bracht hij tijd door op hun academie voordat hij ervoor koos om lid te worden van Reading.

Vanaf daar volgde zijn carrière een vergelijkbaar pad als dat van Jadon Sancho. Engeland oproepen op jeugdniveau; een verhuizing van de buitenwijken van Londen – in het geval van Sancho was dat Watford – naar Manchester City; dan een sprong in het onbekende met Borussia Dortmund.

De verhuizing naar Duitsland kwam in de zomer van 2020, een beslissing die, net als Sancho, werd genomen met het oog op een traject in het eerste elftal. Recent bewijs suggereert dat het zijn vruchten heeft afgeworpen. Bynoe-Gittens schitterde op U19-niveau en is nu een volwaardig lid van de eerste selectie van Dortmund.

Jamie Bynoe-Gittens heeft dit seizoen indruk gemaakt in de Bundesliga





Een schouderblessure blokkeerde zijn vooruitgang in de eerste seizoenshelft, maar tot nu toe vielen er drie doelpunten en een assist in slechts 417 minuten Bundesliga-actie en een diepere blik op de cijfers onderstreept zijn effectiviteit. Hij staat bovenaan in de divisie voor schoten op doel per 90 minuten en tweede voor doelpunten uit open spel.

Dortmund ziet hem als hun volgende grote ding en vergelijkingen met Sancho, die na zijn aankomst een jaar voor £ 73 miljoen naar Manchester United kwam, zijn onvermijdelijk, maar Bynoe-Gittens is zijn eigen man. Hij zal erop uit zijn om het te laten zien bij zijn terugkeer in Londen.

Nick Wright

Zal Spurs hun seizoen weer een kickstart geven?

Tottenham Hotspur heeft in geen enkele UEFA-competitie een Europese knock-outwedstrijd gewonnen sinds ze in 2019 de finale van de Champions League bereikten.

Dat is niet de enige hoodoo waar de Spurs mee te maken hebben als ze zich voorbereiden om woensdagavond AC Milan te ontvangen. Het is tien jaar geleden dat Antonio Conte als manager voor het laatst de kwartfinales van de Champions League haalde, met uitschakelingen in de laatste 16 en de groepsfase in elk van zijn laatste vier campagnes aan de Europese toptafel.

Tottenham heeft een boost nodig na het verliezen van back-to-back wedstrijden zonder te scoren





Ze zullen misschien geen betere kans krijgen om de kwartfinales van de Champions League te bereiken dan dit jaar, aangezien ze tegen een ploeg in een vergelijkbare situatie als zijzelf staan: uit de titelrace en te midden van inconsistente resultaten.

Met een 1-0 achterstand op Milan vanaf de heenwedstrijd, hebben Conte en Spurs een plek bij de laatste acht in de competitie van dit jaar nodig om hun seizoen nieuw leven in te blazen en te laten zien dat deze ploeg verbeterd is ten opzichte van vorig seizoen.

Een exit en Spurs zullen weer strijden om de vierde plaats, net als aan het einde van de laatste campagne – is dit genoeg voor Conte, Harry Kane en anderen om nog een seizoen trouw te blijven aan dit project?

Spurs hebben hun schietschoenen gemist in hun laatste twee wedstrijden, maar hebben grote derby-overwinningen behaald in hun meest recente thuiswedstrijden tegen West Ham en Chelsea. Die twee wedstrijden zijn iets om op woensdag te repliceren.

Sam Blitz

Moet Parker Scott gaan met weer een slecht resultaat?

Scott Parker won slechts twee van zijn elf wedstrijden bij Club Brugge





Minder dan een jaar geleden zat Scott Parker op Cloud Nine nadat hij Bournemouth bij de eerste keer vragen terug naar de Premier League had geleid.

Tien maanden is lang in het voetbal. De 42-jarige staarde al in de loop van een tweede ontslag sinds die promotie.

“Hij moet nu concluderen dat hij niet de juiste man op de juiste plaats is”, aldus de Belg Het Laatste Nieuws nadat zijn Club Brugge-ploeg vrijdagavond werd vernederd door het door degradatie geteisterde Oostende.

Een 9-0 nederlaag bij Liverpool in augustus was genoeg om een ​​overijverige Cherries-hiërarchie na slechts vier wedstrijden in het Premier League-seizoen de stuipen op het lijf te jagen, en nu heeft Parker weer geluk. Elf matchen nadat hij op oudejaarsavond het roer overnam bij Club Brugge, staat hij zonder peddel weer op de kreek.

Er is niet veel ruimte voor fouten in de grachten van Brugge, waar Blauw-Zwart de afgelopen acht seizoenen won of als tweede eindigde. Ze waren al 12 punten verwijderd van leider Genk toen Parker arriveerde, en na slechts twee overwinningen in 10 sindsdien is dat gat vergroot tot 19.

Dat Oostendse verlies is niet helemaal de druppel gebleken, maar een mager optreden tegen Benfica op dinsdag zou dat wel kunnen. De gelijkspel is al zo goed als beslist na de 2-0 nederlaag van Club Brugge in de thuiswedstrijd, maar met vraagtekens deze week of de kleedkamer nog achter hun manager staat, is de manier van optreden in Lissabon cruciaal voor de Engelsman in het buitenland. om zijn toekomst te redden.

Ron Walker

Musiala is nu de belangrijkste man voor Bayern

In een gesprek met Jamal Musiala in de gemengde zone na de overwinning van de Duitse Super Cup in Leipzig in juli, schetste hij de uitdaging om de vertrekkende spits Robert Lewandowski te vervangen. Musiala was de eerste van vijf spelers van Bayern München die die middag scoorde.

“Met alle doelpunten die hij maakte, is het niet eenvoudig om zo’n speler te vinden. Maar we hebben een geweldig team en we moeten de doelpunten over ons allemaal verdelen en offensieve oplossingen vinden behalve Lewandowski om doelpunten te maken.” .”

Zoals de meme van Michael Jordan luidt, vatte Musiala dat persoonlijk op. De 20-jarige middenvelder is dit seizoen Bayern’s topscorer in de Bundesliga en wordt misschien wel hun belangrijkste speler. Woensdagavond tegen Paris Saint-Germain zal de ploeg zich tot hem wenden.

Jamal Musiala van Bayern München verkeert dit seizoen in een fantastische vorm in de Bundesliga





Naast de doelpunten staat Musiala dit seizoen tweede in de Bundesliga voor assists. Hij staat ook op de vijfde plaats voor de meeste dribbels in de competitie. Zijn beweging, zowel op als naast de bal, blijkt ongrijpbaar – een onwaarschijnlijke prestatie gezien zijn lengte van 1,80 meter.

Julian Nagelsmann heeft gezegd dat de bal als een magneet aan Musiala’s voet kleeft en de Bayern-coach heeft een interessante rol voor hem gevonden in dit team. De rotaties rond Musiala veranderen vaak, de formatie ook, maar er is een zone die hij zich eigen heeft gemaakt.

“Linkerkant 10”, zo omschreef Musiala het die dag in Leipzig. “Het is vrij open”, legt hij uit. “Je kunt altijd draaien om wijd uit te gaan of naar binnen te gaan, er is binnenin ruimte voor mij om te draaien en in te dribbelen en kansen te creëren. Het hangt allemaal af van de tegenstander hoe we spelen.”

PSG zal in München zijn eigen ding gaan doen om Lionel Messi en Kylian Mbappé op te roepen, maar wees niet te verbaasd als het Musiala is die de beslissende figuur is in dit Champions League-duel. De man die sinds het vertrek van Lewandowski is opgestaan.

Adam Bate