Champions League: FC Arsenal na Kantersieg in de Achtelfinale

Status: 29.11.2023 23:07 Uhr

Schon zur Halbzeit waar Zweifel al over besliste: FC Arsenal steht als Gruppensieger in de Achtelfinale van de Champions League. Met de RC-lens zie je de „Gunners“ op de Mittwoch (29.11.2023) om 6:0-Erfolg op de eerste halve dag van de leuke dag.

Kai Havertz scoorde in de 13e. Minuten van de Torreigen, Gabriel Jesus (21.), Bukayo Saka (24.) en Gabriel Martinelli (28.) lagen de minuten erna met een drie-pack binnenhelft. Martin Odegaard is hier voor een korte pauze (45.+1). Kurz vor Schluss met Jorginho per Elfmeter zum Endstand (86.).

Bedankt voor de Duitse erfenis uit het Arsenaal van de Gruppensieg, maar ook voor de Engelse steun die PSV Eindhoven durfde te vieren. De Nederlanders zijn bezig met twee wedstrijden in FC Sevilla met een 0:2 finish met 3:2 en een wedstrijd tussen de wedstrijden in Londen als wedstrijd in de Achtelfinale. Lens zou zwart kunnen zijn en geen flitsende looks vertonen, maar de directe vergelijking in Eindhoven gaat verloren.

Tor Spektakel in Madrid en Lissabon

Andere spelers behoorden ook tot de spelers van Real Madrid en SSC Neapel, evenals Benfica Lissabon en Inter Mailand. Deze „Königlichen“ zijn zwanger van de Italiaanse Meester na een frisse Rückstand met 4:2 (2:1) en de kracht van de Gruppensieg perfect – Jude Bellingham was trots op een van de Torschützen.

Lissabon heeft sindsdien de eerste drie veldslagen van de eerste belegering in de groepsfase doorstaan. De ploeg van trainer Roger Schmidt domineerde het eerste halfuur en zag de hattrick van Joao Mario (13/5/34).

Marko Arnautovic (51.), Davide Frattesi (58.) en Lautaro Martinez (72./Elf meter) zijn verantwoordelijk voor de 3:3-score en de Punktgewinn voor Inter, de wedstrijd voor Real Sociedad (met hulp van RB Salzburg) in de Gruppensieg-toneelstukken.

Man United is wederom een ​​wonder

De rest van de dag is Manchester United hier – en de „Rode Duivels“ leven nog steeds. Alejandro Garnacho (11). Hakim Ziyech (29./62.) kon de juwelen van de Anschluss wieder restaureren, Kerem Aktürkoglu (71.) zorgde voor de 3:3-eindstand.

Dit is het lot van de belegering van de abschließenden tussen de twee ploegen van FC Kopenhagen en Galatasaray in de achtste finale van de Champions League. Manchester heeft nu een kans, met een overwinning op Bayern München en een wedstrijd in de volgende wedstrijd.