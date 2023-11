Champions League: BVB nach Sieg bij AC Mailand in Achtelfinale

Status: 28.11.2023 23:31 Uhr

Ooit in de Champions League: Borussia Dortmund speelt een wedstrijd in de finale. Bei AC Mailand ben op de servicedag (28.11.2023) en helder 3:1 (1:0)-Sieg. Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens en Karim Adeyemi zijn de oprichters van Tore, die ook profiteerden van de bijdrage van de BVB aan de Elfmeter van Gregor Kobel.

„ We hebben er een sterk gevoel bij en met onze balzalen hier is de sfeer gemoedelijk „, zei legerchef Mats Hummels, „Er is een over-the-top spel met kracht“Prime-video„. „ We hebben een hoog succesniveau en ons succes op het gebied van lassen. Schade, dat is sindsdien niet meer het geval. „

Dabei dominierte Milan Anfangsphase der Partie. Maar die gasten misten ook twee grote kansen waar ze profijt van zouden hebben. Eerst passeerden Samuel Chukwueze en Olivier Giroud een paar Flanke etwa op drie meter van de generaal Tor (5.), daarna passeerde Giroud van Punkt die Nerven. Na een handspel van Nico Schlotterbeck was de Elfmeter, maar Gregor Kobel kon de Schuss des französischen Stürmers (6.) abwehren.

Drie minuten later krijg je een boete met de straf – diesmal op de andere pagina. Davide Calabria maakte een fout op Jamie Bynoe-Gittens en zorgde ervoor dat Marco Reus een grote kans maakte om met 1:0 te winnen voor de BVB. En anders als teken van de voortgang van de Dortmunder naar hun Führung (10.). Milan-Torhüter Mike Maignan heeft zwart dat Ecke, oorlog tegen de scharfen en platierten Schuss aber werklos.

Chukwueze straft Dortmunder Chancenwucher

Een machteloos einde van de macht in de schoot van de gezamenlijke mankracht van de „Rossoneri“. Maar Bynoe-Gittens heeft nog veel ervaring na Dribbelen in Calabrië met een kans op 2:0 (19.), waarna Dortmund de beste Kontermöglichkeiten im letzten Moment zu ungenau aus speelde. Marcel Sabitzer (34.) en Donyell Malen (37.) waren de Paradebeispiele von Aktionen, in denen deutlich meer oorlog.

Als u meer wilt weten: richt u op het Malen-Chance-veld van Ausgleich. Ze zetten zich op in hun Solo met Ramy Bensebaini en Bynoe-Gittens door, zog in de Mitte en de bal in lange tijd – en weil Schlotterbeck de unhaltbar abfälschte, Kobel hatte in die Fall keine Chance (37.). En omdat we tot het eerste halfuur voor de BVB konden komen, kon Calabrië genieten van de laatste minuten van het avondspel en toch helemaal vrij zijn in Dortmund.

Thiaw en Schlotterbeck mussen vom Platz

Na het uiteenvallen van de BVB zal er weinig geluk zijn. Vanuit de afstand tussen de voormalige Dortmund Christian Pulisic en de toekomst kon Julian Ryerson niet met de Schulter-blokken (49.) meekomen.

Ook voor Milan was er toen geen schlimmer, was een van de anderen Seite direkt danach passionerte. Met een Sprint kun je genieten van het Duitse Nationale Kampioenschap Malick Thiew en zul je ook een speciale selectie moeten maken. De verveling van de afgelopen dagen in Mailand zorgde ervoor dat een groot aantal persoonlijke problemen (anders dan andere topspeler Rafael Leao) geplaagd werd. Je moet ook reageren op BVB-trainer Edin Terzic, die je meer wedstrijden laat spelen.

Wieder Bynoe-Gittens, dann Adeyemi

Dortmund werd omringd door een geweldige sfeer – en dan met het grootste enthousiasme voor de helden van hun Gladbach-wedstrijden. Bynoe-Gittens ging verloren in de Bundesliga Initiatiefnemer van de overwinningen in het Borussia-Duell (4:2 na 0:2-Rückstand) en na nog een wedstrijd elf meter met het toptalent ook in Mailand. Sabitzer Spitzelte de Ball zum 19-Jährigen, der ihn aus 16 Metern überlegt zum 2:1 ins gegnerische Tor schob (59.).

En degenen die de Dortmunder cultiveren die in mijn Jungstars wonen. De individuele Karim Adeyemi zorgt voor weinig ruimte voor de toekomstige scheiding. Bei seinem Schuss aus 17 Metern erwischte der BVB-Stürmer Maignan auf dem valschen Fuß en erhöhte auf 3:1 (69.). Milan duwde hard in de Folge, bracht veel meer zus als een kopbal van Luka Jovic naar de Pfosten (85.). Niclas Füllkrug zal met een Lattentreffer noch de kans op het vierde Dortmund-doelpunt (88.) kunnen winnen.

Tijdens de overwinning zal de BVB voor het einddoel zorgen. Zwart zou Newcastle United en Paris St. Germain kunnen zijn (in een verhouding van 1:1) bij het spelen van games of het spelen van games, onmiddellijk volgend op de driewegrelatie tussen Dortmund en de toekomst van Newcastle. En zodat de BVB trots is op de turbulente gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds het eindresultaat vol succes was.