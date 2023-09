Der BVB macht in Paris einen Fehler – RB Leipzig startet erfolgreich in die Königsklasse

Ein umstrittener Handelfmeter bringt Borussia Dortmund in Paris auf die Verliererstraße. Damit steht der BVB in der Hammer-Gruppe F unter Druck. Besser läuft es hingegen für RB Leipzig.

Wenig Risiko, keine Belohnung – auch eine ungewöhnliche Mauertaktik rettete Borussia Dortmund nicht vor einem Fehlstart in die Champions League. Im Star-Ensemble galt es als einer der Favoriten auf den Titel Paris Das Saint-Germain-Team von Trainer Edin Terzic musste am Dienstag eine 0:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Der Plan, den französischen Zaubersturm mit einer Fünferkette aus Stars wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Randal Kolo Muani zu neutralisieren, ging nur in der ersten Halbzeit auf. Nach dem Wiederanpfiff nutzte Paris vor 49.000 Zuschauern im Prinzenpark seine Überlegenheit aus und errang dank eines äußerst umstrittenen Handelfmeters von Mbappé (49.) und eines Treffers des Ex-Dortmunders Achraf Hakimi (58.) einen verdienten Sieg.

Damit geriet der BVB in der als schwierig eingeschätzten Gruppe F schon früh in Rückstand auf die weiteren Gegner Newcastle United und AC Mailand, die zum Auftakt 0:0 unentschieden spielten. Der nächste Gegner ist am 4. Oktober zu Hause Milan.

Der Elfmeterpfiff sorgte für großen Unmut BVB führte auf die Verliererstraße. Nach Dembélés Flanke schoss Mbappé den Ball aus kurzer Distanz in die Hände des deutschen Nationalverteidigers Niklas Süle. Eine harte Entscheidung des spanischen Schiedsrichters Jesus Gil Manzano, die vom Video-Schiedsrichter nicht zurückgenommen wurde.

Der BVB verliert den Ball unnötig schnell



Kein Niclas Füllkrug, kein Sebastien Haller, aber drei Innenverteidiger – Terzic wählte für seine Startaufstellung gegen den wohl schnellsten Sturm Europas die defensive Variante. Das Konzept ging in den ersten 45 Minuten zumindest vom Ergebnis her auf, auch wenn das PSG-Übergewicht mit 72 Prozent Ballbesitz und 10:4 Ecken bedrückend ausfiel. Der BVB machte sich vor allem durch unnötig schnelle Ballverluste das Leben schwer. Im Gegenzug hielten Mats Hummels und Co. die Räume eng, so dass die PSG-Offensive nur wenige klare Torchancen hatte. Glück hatte Dortmund in der 19. Minute, als der Portugiese Vitinha den Pfosten traf. Die Gastgeber hatten viel zu tun mit Dembélé, der einst den BVB in Richtung Barcelona verlassen hatte.

In der Offensive lief für Dortmund allerdings wenig zusammen. In den wenigen Umschaltsituationen agierten die Schwarzgelben zu ungenau – abgesehen von einem unplatzierten Schuss von Donyell Malen (14.). Erschwerend kam für Dortmund hinzu, dass sich Marcel Sabitzer nach einem Sprint früh verletzte und als Ersatz für Felix Nmecha das Feld verlassen musste.

RB Leipzig triumphiert in Bern



Dortmunds Defensivtaktik reichte nicht aus Mbappé verwandelte den Elfmeter eiskalt und erzielte sein achtes Saisontor. Der Bundesligist musste etwas aufmachen und wurde kalt erwischt. Hakimi ließ einen Doppelpass mit Vitinha folgen.

Terzic reagierte und brachte Nationalstürmer Füllkrug, Routinier Marco Reus und Jamie Bynoe-Gittens kamen ins Spiel – allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Bynoe-Gittens traf noch den Außenpfosten (79.). Wie schon beim Achtelfinal-Aus gegen PSG im März 2020 hatte der BVB das Nachsehen.

Nach dem gelungenen Start in die Champions League gaben sich die Spieler von RB Leipzig vor Erleichterung gegenseitig ein High-Five. Denn nach dem 3:1 (1:1)-Sieg bei den Young Boys Bern auf dem Kunstrasen im Wankdorfstadion wussten sie genau, dass dieser Erfolg viel harte Arbeit war. Mohamed Simakan (3. Minute), Xaver Schlager (73.) und Benjamin Sesko (90.+3) erzielten die Tore für den Bundesligisten, der nach einer starken Anfangsphase zunächst rätselhaft zurückgeblieben war. Diese Schwächephase nutzte Meschack Elia (33.) zum Ausgleich für die Gastgeber.





Eine gute Chance bereits nach 30 Sekunden



„Wir sind mit viel Energie gestartet, wir wollten unbedingt gewinnen. Dann ist die Energie etwas verloren gegangen“, sagte Leipzigs Neuzugang Xavi Simons im Sportsender DAZN. Doch mehr gelang dem Gastgeber vor 31.500 lautstarken Zuschauern nicht. Dank des Sieges steht Leipzig am zweiten Spieltag gegen Titelverteidiger Manchester City nun nicht so unter Druck, als hätte man einen Punkt verloren – obwohl das auf Kunstrasen ungewöhnlich war. „Es hat es etwas schwieriger gemacht, in den Spielrhythmus zu kommen. Das war anders“, sagte Simons.

Die Leipziger legten trotzdem los, als könnten sie es kaum erwarten, endlich wieder in der Königsklasse anzutreten. Nach etwas mehr als 30 Sekunden hatte Neuzugang Loïs Openda die erste gute Chance, doch sein Schuss landete im Außennetz. Nur zwei Minuten später, nach einer Ecke von David Raum, köpfte Simakan den Ball ins kurze Eck. Berns Torhüter Anthony Racioppi sah alles andere als gut aus.

Für die Gäste lief also eigentlich alles nach Plan. Eigentlich – denn nach der klaren spielerischen Dominanz zu Beginn der Partie stoppten die Leipziger plötzlich. Anstatt weiterhin schnell nach vorne zu kombinieren, folgten fast nur noch lange Bälle. Beim Umschalten ging jegliche Präzision verloren. Rose bemerkte dies am Spielfeldrand und beklagte sich lautstark über die Fehlpässe seiner Mannschaft. Aber es hat nicht geholfen. Elia traf mit einem Hecht ins lange Eck für die immer besser werdenden Schweizer.

Leipzig verliert an Boden, um dann wieder aufzuholen



Durch den mysteriösen Einbruch von RB wurde es auch im Stadion immer lauter. Der ehemalige Bundesliga-Profi Raphael Wicky führte Bern im vergangenen Sommer zum Meisterschafts- und Pokalsieg – entsprechend begeistert waren die Zuschauer von der dritten Teilnahme des Klubs an der Gruppenphase der Champions League. Das Spiel fand in dieser Phase fast ausschließlich in der Hälfte der zunehmend passiven Leipziger Mannschaft statt.

Warum RB derart demontierte, war wohl nicht nur Rose ein Rätsel. Auch nach der Pause war von seiner Mannschaft zunächst kaum etwas zu hören. Die einzige Hoffnung auf eine Wende war eine umstrittene Szene im Strafraum der Gastgeber. Wenige Minuten nach der Pause stürzte Xavi Simons nach einem Zweikampf mit Racioppi, doch der Schiedsrichter entschied zunächst auf Weiterspiel. Dann schaute er sich die Szene auf dem Bildschirm an: Weil Xavi aktiv den Kontakt zum Fuß des Torwarts gesucht hatte, gab es keinen Elfmeter.

Dennoch kam der Bundesligist danach wieder besser ins Spiel. Nach einer weiteren starken Flanke von Raum musste Openda aus kurzer Distanz nur noch ins Tor köpfen – doch Racioppi scheiterte. Kurz darauf traf der eingewechselte Benjamin Sesko (67.) mit einem Kopfball nach einem weiteren Pass aus dem Raum – er stand aber knapp im Abseits. Leipzig kam nun immer besser wieder ins Spiel, auch weil Bern offenbar die Puste ausging. Schlager nutzte die zunehmende Passivität der Schweizer aus und schoss aus gut 18 Metern ins lange Eck.

Leipzig dominierte nun das Spiel, was Timo Werner zumindest zu einem Kurzeinsatz verhalf. Der außer Form geratene Nationalstürmer kam in der 88. Minute für Openda ins Spiel. Kurz darauf sorgte Sesko für den Endstand.

rw / Heinz Büse / Stefan Tabeling / Tom Bachmann / Nils Bastek

DPA