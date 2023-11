Champions League: Bayern speelt in Schongang remis

Status: 29.11.2023 23:01 Uhr

Het mooie Bayern en de angstige mensen waren degenen die lange tijd hebben geleden Remis in der Champions League. Bayern München en FC Kopenhagen wonen in Mittwoch (29.11.2023) tijdens de wedstrijd van de groepsfase 0:0.

Omdat Bayern het langst aanwezig is geweest in de Acht Finales van de Koninklijke Klasse-kwalificatiewedstrijden, worden ze later gerangschikt en nemen ze twee weken lang deel aan de Groepsfinale op Galatasaray Istanbul in de tweede ronde voor de volgende ronde. Voor München na 17 groepen een succesvolle platenreeks.

Zowel München als hun collega’s zijn: Eric-Maxim Choupo-Moting en de luchtmacht Min-Jae Kim en Noussair Mazraoui. Leory Sanè zei dat hij het feest op de bank zou beginnen en dat hij zowel ersatztorhüterns als nog vier veldspelers zou vinden.

Verdedigingsoefening door trainer Jacob Neestrup is een strijdbare speler in Kopenhagen, stellten de Bayern von Beginn en voor schwere Angriffsufgaben. Gerade is een enkele Torchance erspielte sich die Mannschaft von Thomas Tuchel in de eerste Spielabschnitt. Dabei wist Copenhagen-Tormann Kamil Grabara weg met een Blitzreflex tegen een Kopfball von Thomas Müller (30.). Ze zullen blij zijn om te zien dat ze de beste kans hebben, als Roony Bardghji in de balzwaai aan de linkerkant van de kasten zit Doelman Manuel Neuer setzte – Neuer mustste nicht eeninzigen Schuss der Gäste parieren.

Tijdens het spelen hebben we een aantal opwarmervaringen

Kurz nach dem Seitenwechsel gehörte Kopenhagen de eerste Torchance: Diogo Gonçalves wordt wakker in de Eiskalten Münchner Arena op 20 meter afstand, het Spielgerät bevindt zich aan de rechterkant bij de Poort van de Münchner vorbei. Deze dagen zijn erg moeilijk vanwege de flexibiliteit die ze gewend zijn, en de Münchners zijn ook belangrijk voor de periode dat de spelcontrole abzugeben is. Kopenhagen, met een geweldige ervaring daarna Manchester De furoremacht had, die noch alle kansen op het eindresultaat in de Achtelfinale, verhindert een defensieve aangelegenheid te zijn.

Maar hoe dan ook, vóór Sané en Serge Ganbry ins Team Kamen, geriet das Münchner Stadion in Aufregung: Mathys Tel was een aanvaller van Schuss, maar ook Schiedsrichterin Stephanie Frappart als auch ihr VAR sahen in de Action kein elfmeterwürdiges Foul.

Weinig fakkels

In de 67. Minute is er een nieuwigheid in de huidige Partie: Manuel Neuer moet deel uitmaken van de Schuss von Elias Achour erstmals eingreifen. Danach da zweite Hoogtepunt des Spielabschnitts – diesmal uit Bayern-Sicht: Harry Kane laat 17 meter afstand, erneut zeichnete sich der polnische Doelman Pak er met een mooie reflex uit.

De minuten voordat ze worden gereguleerd. Het einde van de wedstrijden zorgde ervoor dat Dayot Upamecano een Kopfball kreeg na een enkele Ecke van Joshua Kimmich van de links. Zie rechts neben das Tor. En dan zal er groot succes zijn, aangezien Müller zijn tijd zou besteden tijdens het straffen van de Boden en de Münchner binnen elf meter grote pijn zou hebben. Er is echter nog tijd voor de Pfiff om door te gaan, en het succes van de video-assistenten zal tijdens de Entscheidung beschikbaar blijven.

Neuer am Ende, machtig bevolen

In de Schlussphase der Partie wurde Neuer dann noch gleich dreimal besteld: Zweimal rettete der Doelman Elyounoussi, dan blokkeert de eingewechselte Frans Krätzig tegen Rasmus Falk.

En dan de nacht: wees voorzichtig met de afstand tot je arme metgezellen – de schietgids is zo sterk over het elfmeterpunt. Maar er was nog steeds een verschil tussen de VAR en de onpartijdige zelf-entschied am Monitor am Spielfeldrand auf Weiterspielen. Pfiffe en protest in het stadion, ik ben blij onder Strich een leistungsgrechtes Remis.

De laatste finale verschijnt op 18 december, voordat we elkaar ontmoeten voor de Münchner Manchester United (12 december).