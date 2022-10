CEO von Patagonia: Warum Unternehmensleiter es ihren Mitarbeitern erleichtern sollten, zu wählen

Anmerkung der Redaktion: Ryan Gellert ist CEO von Patagonia. Die Meinungen in diesem Kommentar sind seine eigenen. Lesen Sie mehr Meinung bei CNN.

Wählen ist das Rückgrat der Demokratie, aber es wird immer schwieriger, in den Vereinigten Staaten eine Stimme abzugeben.

Viele Amerikaner, insbesondere Niedriglohnarbeiter und Eltern mit weniger Kontrolle über ihre Zeitpläne, sagen seit langem, dass die fehlende Arbeit, um am Wahltag zur Wahl zu gehen, ein großes Hindernis für die Stimmabgabe darstellt. Darüber hinaus haben 18 Bundesstaaten seit letztem Jahr 34 Gesetze verabschiedet, die das Wählen erschweren.

Niemand sollte sich zwischen dem Verdienen eines Gehaltsschecks und der Stimmabgabe entscheiden müssen, insbesondere in einer Zeit, in der sich unser Planet in einer Krise befindet und unsere Demokratie zunehmend angegriffen wird. Während also auf bundesstaatlicher Ebene neue Hindernisse für das Wahlrecht entstehen und der Kongress sich mit der Verabschiedung eines Gesetzes zur Wahlrechtsreform schleppt, müssen Wirtschaftsführer eine wichtige Rolle beim Schutz unserer Demokratie spielen.

Ganz einfach: Sie sollten den Mitarbeitern Zeit geben, um zu wählen.

Wenn wir wirklich eine Regierung von und für die Menschen sein wollen, brauchen wir mehr Menschen, die ihre Stimme abgeben, nicht weniger. In den letzten Jahrzehnten haben nur etwa 60 % der wahlberechtigten Bevölkerung während der Präsidentschaftswahljahre und nur 40 % während der Zwischenwahlen gewählt. Im Jahr 2020 lag die Wahlbeteiligung in den USA auf Platz neun von 13 meist einkommensstarken Ländern. Das ist erbärmlich.

Arbeitgeber kontrollieren einen großen Teil der Zeit ihrer Mitarbeiter. Aus diesem Grund hat Patagonia seit 2016 am Wahltag geschlossen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter einen bezahlten Tag frei haben und wählen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, zu spät zur Arbeit zu kommen. Aus diesem Grund haben wir 2018 zusammen mit anderen US-Unternehmen die Kampagne Time to Vote mitbegründet. Durch den Beitritt zu Time to Vote verpflichtet sich ein Unternehmen öffentlich dazu, seinen Mitarbeitern bezahlte Zeit für die Stimmabgabe zu gewähren. Wir schreiben nicht vor, wie viel Zeit jedes Unternehmen zur Verfügung stellen muss – diese Bewegung ist nicht vorgeschrieben, weil wir wissen, dass es nicht für jedes Unternehmen das Richtige gibt.

Einige Bundesstaaten haben Gesetze, die von Arbeitgebern verlangen, dass sie sich für die Wahl frei nehmen. CEOs von Unternehmen in Staaten, in denen dies nicht der Fall ist, oder in Staaten, in denen die vorzeitige Stimmabgabe oder die Briefwahl schwieriger sind, haben eine besondere Verantwortung, ihren Mitarbeitern zu helfen, zur Wahl zu gehen. Farbige Menschen, Wähler mit niedrigem Einkommen und Menschen mit Behinderungen, die weniger in der Lage sind, in langen Schlangen vor Wahllokalen zu warten, sind von restriktiven Wahlgesetzen betroffen. Dies kann die Wähler zu wohlhabenderen Amerikanern verleiten, die dazu neigen, bezahlte Jobs und flexiblere Arbeitszeiten zu haben. Unsere Demokratie wäre nicht nur stärker, wenn mehr Menschen wählen würden, sondern auch repräsentativer.

Unternehmen sollten auch erwägen, Mitarbeiter zu ermutigen, sich als Wahlhelfer auszubilden und freiwillig zu engagieren, die dazu beitragen, dass der Wahltag reibungslos und sicher verläuft. Überparteiliche Wahlhelfer sind die Mechanismen der Demokratie. Sie leisten die unspektakuläre, aber notwendige Arbeit, um unsere Wahlmaschinerie am Laufen zu halten, damit die Amerikaner darauf vertrauen können, dass ihre Stimmen gezählt und ihre Stimmen gehört werden. Und sie waren noch nie so wichtig – oder unter größerem Druck – wie jetzt, angesichts der Sicherheitsbedenken von Covid und eines nationalen Mangels an Wahlhelfern.

Damit die Geschäftswelt gedeihen kann, muss unsere Regierung für alle arbeiten, nicht nur für diejenigen mit dem größten politischen Einfluss oder den größten Wahlkampfspenden. Eine geringe Wahlbeteiligung ist ein Risiko, das wir uns diesen November nicht leisten können. Es steht so viel auf dem Spiel, und jeder arbeitende Amerikaner hat das Recht, sich Gehör zu verschaffen.

An meine Kollegen aus der Wirtschaft: Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter sich nicht zwischen der Stimmabgabe und dem Verdienen eines Gehaltsschecks entscheiden müssen. Die Stärke unserer Demokratie – und unseres Landes – hängt davon ab.