Cem Özdemir: De federale minister van Ernährung und Landwirtschaft (Grüne) bekritiseert de huidige migratie- en asielpraktijken.

Die Grünen sollten jetzt Änderungen an der Asyl- und Migrationspraxis umsetzen, beveelt Cem Özdemir aan. Dat wordt ook begrepen met signaalverantwoordelijkheid.

Cem Özdemir zit in een pension in de „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ voor een strenger asiel- en migratiebeleid. Nu weten we dat de democratische kracht van de ontwikkeling van de sociale zekerheid zal zegevieren. Dit wordt begrepen vanuit persoonlijke zorg en vanuit zelfvoorziening.

Sinds het laatste huwelijksjaar, nadat ik slechte erfenissen had gehad, schreef ik aan de 58-jarige minister van Landbouw en Landbouw: „Als je in de stad beneden woont, is de kans groter dat je gelukkig bent met je vrienden met migratierechten unangenehm begaafd of geseksualiseerd worden.“

Je hoeft je er geen zorgen over te maken, “we weten niet wat we moeten doen, want rechtsradicalisme is een kapitale klap”, zo las Özdemir verder. „Maar ik ben trots, wie dan ook das umtreibt“, schrijft er een. „Voor wie er ook aanwezig is, dat is geen aanstootgevend thema, het was belangrijk: de patriarchale structuren en de rollen van de vrouwen in de islamitische landen.“

Je kunt een racistische vijandschap ervaren en een Urlaub aan de Oostzee afbreken.

Das verleugnete Einwanderungsland

Het gaat niet om de problemen die met migratie gepaard gaan, schrijft Özdemir. “Ik ben erg verdrietig, omdat de AfD mijn eigen heden is, we worden niet geconfronteerd met de echte problemen van onze eigen angst en vervalste inzichten die niet thematisch worden aangepakt.” De liberaal-progressieve samenleving wordt nu geaccepteerd, de asiel- en migratiepraktijk is ook anders, “we zijn blij met de mogelijke toekomstige beweging”.

Gelukkig komt er meer bij kijken dan dat de betere gezondheid van de migranten in Duitsland hard zou werken en dat ze deel zouden uitmaken van de gemeenschap.

Tijdens zijn leven herinnert Özdemir zich zijn eigen migratiegeschiedenis en zijn of haar veranderingen, zijn of haar familie en zijn of haar eigen ervaringen. Früher seien Migranten in Deutschland weitgehend sich selbst überlassen be. “De Bundesrepublik was een lang en duurzaam land, afgezien daarvan was het geen geheel”, schreef de minister.

Het behoud van het milieu is het resultaat van de jaren waarover de problemen in verband met migratie moeten klagen, en dat het beheer van een moderne samenleving gedefinieerd zou moeten worden. Hier zijn enkele gedachten over de Duitse aspecten van taal en gedrag. „Unser Land ist auf Zuwanderung angewiesen“, zegt Özdemir.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er een duidelijk verschil bestaat tussen asielpolitiek en arbeidsmigratie. Dat kwam uitgebreid naar voren in het nieuwsdebat. De minister is er verantwoordelijk voor dat de regelgeving met betrekking tot het asielrecht en de veiligheid van de asielzoeker wordt nageleefd.

Özdemir spreekt zich uitvoerig uit over de toekomst van de sociale staat: „Minder overdracht Leistungen und dafür mehr Gezielte Leistungsanreize und strong öffentliche Institutionen“, aldus de minister. Naast het feit dat de staat geen invloed heeft op het aantal afwezigen, die hard moeten werken en voor zichzelf moeten bijdragen, zijn er ‘offensieve problemen’ die zich het hele jaar door kunnen voordoen.