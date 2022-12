Celine Dions langjährige Karriere: Was man über die kanadische Sängerin wissen sollte

Celine Dion hat ihre „Courage“-Tour verschoben, nachdem bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde, eine unheilbare neurologische Störung.

In einer emotionalen Videobotschaft, die am Donnerstag auf Instagram auf Französisch und Englisch gepostet wurde, sagte Dion, dass das Stiff-Person-Syndrom Krämpfe verursacht, die ihre Geh- und Singfähigkeit beeinträchtigen.

„Leider beeinträchtigen die Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, verursachen manchmal Schwierigkeiten beim Gehen und erlauben mir nicht, meine Stimmbänder zu benutzen, um so zu singen, wie ich es gewohnt bin“, sagte sie.

Das Stiff-Person-Syndrom verursacht starre Muskeln und schmerzhafte Muskelkrämpfe, die beispielsweise durch laute Geräusche oder leichte Berührungen ausgelöst werden können. Die Ursache ist nicht bekannt, aber es wird angenommen, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Schwere Fälle können Schwierigkeiten beim Gehen und eine gebeugte Haltung verursachen.

Hier ist ein Blick auf Dions Karriere, sein Privatleben und seine gesundheitlichen Probleme:

Frühe Jahre

Celine Dion stammt aus Québec, Kanada. Sie begann in jungen Jahren mit ihren 13 Geschwistern in einem kleinen Club zu singen, der ihren Eltern gehörte.

Eine Aufnahme von Dions Gesang wurde René Angélil zugeschickt, als sie gerade 12 Jahre alt war. Der Musikmanager nahm eine Hypothek auf sein Haus auf, um das Debütalbum des Musikstars zu finanzieren.

Dions erste Musik wurde auf Französisch gemacht, und ihr Debütalbum „La Voix du Bon Dieu“ erreichte die Spitze der lokalen Charts in Kanada.

Celine Dions Karrieredurchbruch

Dion hatte später ihren Karrieredurchbruch in Amerika, als sie 1991 den Titeltrack für Disneys „Die Schöne und das Biest“ aufnahm. Sie sang zusammen mit Peabo Bryson für den Hit.

Dion gewann einen Oscar für den besten Song und einen Grammy Award für die beste Pop-Performance eines Duos oder einer Gruppe mit Gesang.

1992 veröffentlichte sie ihr selbstbetiteltes Album „Celine Dion“ mit „Die Schöne und das Biest“ als Leadsingle.

Im Laufe ihrer Karriere hat Dion 27 Studioalben und sieben Live-Alben veröffentlicht – einige auf Französisch und andere auf Englisch. Sie erhielt insgesamt fünf Grammy Awards und zwei Academy Awards.

Sie ist vor allem für ihre Liebesballaden bekannt, darunter die Hits „I’m Alive“, „Because You Loved Me“ und „A New Day Has Come“.

Dion nahm 1997 „My Heart Will Go On“, den Titeltrack für „Titanic“, auf. Der Song blieb nach der Premiere des Films 16 Wochen lang an der Spitze der Billboard 200.

Ihre Ehe mit René Angélil

Celine Dion traf den verstorbenen René Angélil zum ersten Mal, als sie erst 12 Jahre alt war. Der Musikmanager war damals 38 Jahre alt. Dions Geschwister hatten Angélil eine Aufnahme des Musikers geschickt.

Dion und Angélil hatten 1987 ihr erstes offizielles Date, als die Sängerin 19 Jahre alt war, obwohl sie später enthüllte, dass sie sich davor etwa ein Jahr lang romantisch gesehen hatten. Das Paar hielt die Dinge für die nächsten fünf Jahre privat.

Dion und Angélil verlobten sich 1991. Nachdem sie ihre Beziehung und Verlobung öffentlich gemacht hatten, heirateten die beiden 1994. Die Zeremonie wurde live im Fernsehen in Kanada übertragen.

Als bei Angélil 1998 zum ersten Mal Krebs diagnostiziert wurde, machte Dion eine Pause von ihrer Karriere. Als er im Jahr 2000 für krebsfrei erklärt wurde, erneuerte das Paar sein Eheversprechen.

Mama werden

Dion und Angélil begrüßten 2001 ihr erstes gemeinsames Kind. René-Charles wurde geboren, nachdem sich der Musiker mehreren Fruchtbarkeitsbehandlungen unterzogen hatte.

Dion sprach in einem Interview mit dem People-Magazin über ihre Erfahrungen beim Stillen des Babys.

„Er ist ein Wunderkind“, sagte Dion 2007. „Ich habe René-Charles ein Jahr lang gestillt, und ich werde es nie vergessen. Seine Augen, seine Haut, sein Geruch, sein Schlafen, die Süße, die Liebe, da ist nichts mag ich.“

Celine Dions Residenz in Vegas

Nach der Geburt ihres ersten Kindes startete Dion ihre Residenz in Las Vegas. Sie begann 2003 mit der Aufführung von „A New Day…“ im Colosseum im Caesars Palace.

Die Show lief bis 2007.

Dions erster Aufenthalt in Vegas bleibt der umsatzstärkste Aufenthalt aller Zeiten.

Zwillinge begrüßen

Dion und Angélil brachten 2010 die Zwillinge Nelson und Eddy zur Welt, nachdem sich der Sänger mehreren Runden der In-vitro-Fertilisation (IVF) unterzogen hatte.

Die „To Love You More“-Sängerin blieb während der Behandlungen geduldig.

„Du weißt, wie es funktioniert. Wir sind großartig“, sagte sie damals dem Magazin People. „Wir hoffen das Beste, wir hoffen, schwanger zu werden. Wenn es passiert, passiert es.“

Vor der Geburt ihrer Zwillinge sagte Angélil gegenüber der Verkaufsstelle: „Wir sind begeistert. Céline hofft nur auf eine gesunde Schwangerschaft. Sie hoffte auf ein Baby, und die Nachricht, dass wir zwei bekommen, ist ein doppelter Segen.“

Celine Dions zweite Residenz in Vegas

2011 kehrte Dion für ihre zweite Residenz nach Las Vegas zurück. „Celine“ spielte auch im Colosseum im Caesars Palace.

Dion machte eine Pause von der Musik, um sich um ihren Ehemann zu kümmern, nachdem bei ihm 2013 erneut Krebs diagnostiziert worden war. Sie verschob Shows in Vegas um etwa ein Jahr, bevor sie wieder ins Rampenlicht rückte.

Für ihre letzte Show in Vegas schrieb Dion einen Brief, in dem sie dem Veranstaltungsort für die Partnerschaft und den Fans für ihre Teilnahme dankte.

„Vor über sechzehn Jahren teilten mein geliebter René und ich den Traum und die Vision, eine spektakuläre Show zu schaffen, die wir Nacht für Nacht an einem Ort inszenieren könnten, in der Hoffnung, dass Menschen aus der ganzen Welt reisen würden, um sie zu sehen. “, hieß es in dem Brief. „Du hast uns nicht enttäuscht. Du bist weit und breit gereist, wie du es heute Nacht getan hast, um mit uns zu singen, mit uns zu tanzen, mit uns zu lachen und sogar mit uns zu weinen (Tränen der Freude, hoffen wir!)“

Der Tod ihres Mannes

Dions Ehemann René Angélil starb 2016. Der ehemalige Manager des Musikers starb nach einem „langen und mutigen Kampf“ an Krebs.

„Herr Angélil, 73, starb in seinem Haus in Henderson an Kehlkopfkrebs, während er von einem Arzt betreut wurde“, sagte das Clark County Office of the Coroner/Medical Examiner in einer damaligen Erklärung über das People Magazine.

In den Jahren seit seinem Tod hat Dion in Interviews über ihren Verlust nachgedacht. Die „All by Myself“-Sängerin gab zu, dass sie sich „sehr, sehr stark“ fühle, da Angélil immer noch „Teil“ ihres Lebens mit ihren Kindern sei.

„Meinen Mann zu verlieren, dass meine Kinder ihren Vater verlieren, das war schon etwas“, sagte sie während eines Auftritts in der TODAY Show im Jahr 2021. „Ich habe das Gefühl, René hat mir im Laufe der Jahre und noch heute so viel gegeben. Ich verstehe meine Kinder. Ich sehe sie an – wir leben mit ihm. Wir leben immer noch mit ihm zusammen. Er ist jeden Tag Teil unseres Lebens, also muss ich sagen, dass ich mich sehr, sehr stark fühle.“

Celine Dions Rückkehr zur Musik und ihre gesundheitlichen Probleme

Dion nahm sich nach dem Tod von Angélil nur einen Monat frei, bevor er auf die Bühne zurückkehrte. Sie brach bekanntlich zusammen, als sie 2016 nach dem tragischen Verlust „All by Myself“ auf der Bühne sang.

2019 beendete sie ihren zweiten Aufenthalt in Las Vegas.

Obwohl angekündigt wurde, dass Dion 2021 nach Vegas zurückkehren würde, fand die Residenz nie statt, da der Musiker weiterhin mit „schweren und anhaltenden Muskelkrämpfen“ zu kämpfen hatte.

Zuletzt sollte Dion ihre „Courage“-Tour beenden, die sie vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 begonnen hatte. Die Show wurde damals aufgrund des Virus verschoben. Seitdem wurde bei Dion jedoch eine unheilbare neurologische Störung diagnostiziert.

Die Musikerin gab bekannt, dass sie die Termine für das Frühjahr 2023 auf 2024 verschoben und die Termine für den Sommer 2023 ganz abgesagt hatte, nachdem bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden war.

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.