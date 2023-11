Celine Dion teilt seltene Fotos mit ihren drei Söhnen bei einem Hockeyspiel

Musik

Celine Dion hat seltene Fotos geteilt, auf denen sie mit ihren drei Söhnen posiert, während sie gegen das Stiff-Person-Syndrom kämpft.

„Meine Jungs und ich hatten so viel Spaß bei unserem Besuch bei den Montreal Canadiens nach ihrem Hockeyspiel mit den Vegas Golden Knights am Montagabend in Las Vegas“, schrieb der Sänger am Donnerstag über Instagram.

„Sie haben so gut gespielt, was für ein Spiel!! Vielen Dank, dass ihr uns nach dem Spiel getroffen habt, Leute! Das war für uns alle unvergesslich. Habt eine tolle Saison! – Céline xx…“

Auf mehreren Bildern posierte die „My Heart Will Go On“-Sängerin mit ihren Söhnen René-Charles (22) und den Zwillingen Nelson und Eddy (13), mit denen sie das gemeinsame Leben mit ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil teilt.

Die 55-jährige Dion zeigte sich gut gelaunt, als sie sich in der Umkleidekabine mit mehreren Teammanagern unterhielt.

Die Sängerin posierte mit ihren Söhnen René-Charles, 22, und den Zwillingen Nelson und Eddy, 13, während sie am Montag ein Hockeyspiel in Las Vegas besuchte. Instagram/celinedion

Sie traf sich auch mit mehreren Spielern der Montreal Canadiens. Instagram/@canadiensmtl

Der jüngste Foto-Dump der „All By Myself“-Sängerin versicherte ihren Fans, dass es ihr bei der Bewältigung ihrer anhaltenden Probleme gut geht.

Für mehr Seite Sechs, die Sie lieben …

„Wir vermissen dich, Céline, lass uns bitte wissen, wie es dir geht“, schrieb eine Person. „Freut mich zu sehen, dass es dir gut geht, bitte verschwinde nicht.“

„😍!! Du weißt gar nicht, wie sehr wir dich vermisst haben!! Ich freue mich so, dich endlich lächeln und Spaß haben zu sehen, wie du es immer getan hast!! Wir lieben dich, Königin 😍❤️“, mischte sich ein anderer ein.

Die Teilnahme der Sängerin am Eishockeyspiel war ihr erster öffentlicher Auftritt seit fast vier Jahren. Instagram/celinedion

Dion gab im Dezember 2022 bekannt, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde. Instagram/@chantalmachabee

Die französisch-kanadische Superstarin gab ihre Diagnose im Dezember 2022 bekannt, nachdem sie gezwungen war, die europäische Etappe ihrer „Courage“-Welttournee abzusagen.

Dion, die zuletzt im März 2020 auftrat, sollte im Frühjahr 2023 erneut auf der Bühne stehen, bevor sich ihr Zustand verschlimmerte.

Die National Institutes of Health definieren das Stiff-Person-Syndrom als eine „seltene, fortschreitende neurologische Störung“, die zu steifen Muskeln in Beinen, Armen und Rumpf führt.

Die Krankheit der Grammy-Gewinnerin veranlasste sie, den Rest ihrer „Courage“-Welttournee abzusagen. Getty Images

Während die Grammy-Gewinnerin über ihren Zustand Stillschweigen bewahrte, gab ihre Schwester Claudette Dion kürzlich bekannt, dass sich der Gesundheitszustand ihrer Schwester kaum verbessert habe.

„Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber Hoffnung zu haben ist wichtig“, sagte Claudette in einem Interview mit Le Journal de Montreal.

Sie fügte hinzu, dass die Familie mit „den besten Forschern auf diesem Gebiet“ zusammengearbeitet habe, um Celine zu helfen.











Mehr laden…

{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}